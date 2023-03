Air Tahiti Nui étend sa liaison Papeete-Paris via Seattle jusqu'à l'année prochaine

Tahiti, le 20 mars 2023 – Air Tahiti Nui a annoncé vendredi l'extension du vol Papeete-Paris via Seattle jusqu'à l'année prochaine. Avec cette nouvelle liaison, ATN propose désormais sept vols par semaine vers la capitale française.



Après avoir inauguré sa nouvelle desserte Papeete-Seattle le 4 octobre dernier, et annoncé l’ouverture d’une ligne vers Paris pour la période “Eté 2023”, Air Tahiti Nui a indiqué vendredi la poursuite de cette desserte vers Paris via Seattle pour la prochaine saison “Hiver”, d’octobre 2023 à mars 2024.



Cette nouvelle route aérienne sera inaugurée le 12 juin prochain et proposera dès lors deux allers-retours par semaine. Avec les vols déjà opérés via Los Angeles, la compagnie au tiare prévoit en conséquence d’effectuer sept vols par semaine entre Papeete et Paris jusqu'à la fin mars 2024.



“L'ouverture de la nouvelle liaison directe Tahiti-Seattle était déjà une belle réussite pour Air Tahiti Nui”, commente par communiqué le directeur d'Air Tahiti Nui, Mathieu Bechonnet. “Pousser ce service vers Paris pour l'Eté était un moyen pour nous d'offrir encore plus d'options à notre clientèle basée à Tahiti pour se rendre à Paris tout en permettant aux habitants de la région de Seattle de profiter de plus de choix pour explorer la France et l'Europe.” Il se félicite également des futures opportunités que va représenter cette nouvelle desserte : “Nous sommes vraiment ravis des nouvelles opportunités commerciales que ce nouveau hub représente pour nous et du dynamisme que cela apporte à nos opérations.”





Rédigé par Thibault Segalard le Lundi 20 Mars 2023