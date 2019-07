Air Tahiti Nui bénit son nouveau "Bora Bora"

Le Bora Bora, ou FO-VAA, est sorti de l'usine de Seattle en mai dernier. Il est arrivé au fenua en juin, et à d'ores et déjà effectué ses premières rotations entre Tahiti et Los Angeles.



C'est le premier appareil en propriété directe de la compagnie au tiare qui avait obtenu en avril dernier l'agrément de Bercy pour une aide en défiscalisation nationale dans le cadre de l'achat de deux Boeing 787-9 Dreamliner. Le second étant le "Tupaia qui devrait être réceptionné en août prochain par ATN. "Il est déjà assemblé et sorti de l'usine de Seattle. Il est prévu pour le 18 août normalement mais ça reste à confirmer", a expliqué Michel Monvoisin.



Pour le renouvellement de sa flotte, la compagnie au Tiare avait opté en 2015 pour l’acquisition de quatre appareils de type Boeing Dreamliner, dont deux exploités en location. Deux appareils devaient en outre acquis en pleine propriété. L’investissement pour ces achats est de l’ordre de 50 milliards Fcfp. En 2015, compte tenu de l’incertitude sur une éventuelle prolongation du dispositif de défiscalisation nationale au-delà du 31 décembre 2017, Air Tahiti Nui avait "écarté le sujet de la défiscalisation d’emblée" dans son plan de financement, de l’aveu même de son P-dg, Michel Monvoisin. Depuis, le dispositif a été reconduit pour une prolongation jusqu’en 2025.