Air Tahiti Nui annule plusieurs vols

Tahiti le 9 juillet 2023. Dans un communiqué envoyé ce dimanche 9 juillet, Air Tahiti Nui informe ses clients qu’en raison du mouvement de grève touchant une partie de son personnel navigant commercial, elle ne sera pas en mesure d’opérer plusieurs vols prévus au départ ces prochaines heures.



- Le vol TN08 de ce dimanche 09 juillet prévu au départ de Tahiti-Faa’a à 23h45 et à destination de Los Angeles et Paris est annulé. En conséquence, le vol retour TN07 du 11 juillet prévu au départ de Paris-CDG à 12H05 et à destination de Los Angeles et Tahiti-Faa’a est également annulé

Le vol TN101 du lundi 10 juillet prévu au départ de Tahiti-Faa’a à 08h25 et à destination d’Auckland-NZ est annulé. En conséquence, le vol retour TN102 du mardi 11 juillet prévu au départ d’AucklandNZ à 15H30 est également

Les passagers de ces vols sont invités à ne pas se présenter à l’aéroport pour le départ. Les touristes impactés par ces annulations seront relogés au frais de la compagnie et rapatriés vers leur destination finale par d’autres moyens.



La compagnie n’ayant pas de visibilité sur la possibilité ou non d’opérer ses vols sur les prochaines 48h propose à ses clients désireux d’annuler leur départ d’être remboursés de leurs billets sans frais.



Des solutions d’affrètement sont actuellement recherchées afin de permettre aux voyageurs résidents bloqués à l’étranger de pouvoir rentrer en Polynésie et aux visiteurs étrangers de pouvoir rejoindre leur destination finale.



La Direction Générale et le personnel au sol et en vol actuellement mobilisés pour les clients adressent leurs plus sincères excuses pour les désagréments causés par ce mouvement de grève.



Pour toute information sur ses vols, Air Tahiti Nui invite ses clients à contacter son centre d’appel au 40 476 787.



Rédigé par Bertrand PREVOST le Dimanche 9 Juillet 2023 à 19:06 | Lu 1049 fois