Air Moorea : Le procès en appel fixé au 30 juin

Tahiti, le 16 mars 2022 – Le nouveau procès en appel de l'affaire du crash d'Air Moorea se déroulera le 30 juin prochain. Après la décision rendue par la Cour de cassation dans le cadre de ce dossier le 22 février dernier et selon laquelle la culpabilité des prévenus est définitive, la juridiction n'aura qu'à se prononcer sur le quantum des peines.



Troisième et peut-être dernier procès pour l'affaire du crash d'Air Moorea ? Après deux procès et un pourvoi en cassation, la nouvelle audience devant la cour d'appel a été fixée au 30 juin prochain. Le 22 février dernier, la Cour de cassation avait en effet partiellement cassé l'arrêt de la cour d'appel en confirmant la culpabilité de cinq des huit prévenus mais en relevant que les peines auxquelles ils avaient été condamnés n'avaient pas été motivées par la juridiction. Lors de ce nouveau procès, les débats tourneront donc uniquement autour du quantum des peines.



Rappelons que le 9 août 2007, 20 personnes avaient perdu la vie dans le crash d'un Twin Otter de la compagnie Air Moorea qui venait de quitter l'île sœur pour rejoindre Tahiti. L'enquête menée après le drame avait permis d'établir de nombreux manquements et négligences au sein de la compagnie.



Rédigé par Garance Colbert le Mercredi 16 Mars 2022 à 17:53 | Lu 118 fois