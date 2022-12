Air Moana obtient sa licence d'exploitation

Tahiti, le 07 décembre 2022 - Le conseil des ministres a approuvé, mercredi, un projet d'arrêté octroyant une licence d'exploitation à la nouvelle compagnie aérienne interinsulaire Air Moana. Celle-ci desservira à partir de mi-janvier huit îles au départ de Tahiti, pour lesquelles les fréquences ont été précisées.

Le conseil des ministres a approuvé un projet d’arrêté octroyant une licence d’exploitation à la nouvelle compagnie aérienne Natireva dont le nom commercial est Air Moana. Ce nouveau transporteur ambitionne de desservir les 8 îles suivantes situées dans la zone de libre concurrence : Bora Bora, Raiatea, Rangiroa, Moorea, Nuku Hiva, Hiva Oa, Tubuai et Rurutu.



Les routes et fréquences envisagées par cette future compagnie aérienne sont les suivantes : Papeete-Bora Bora : jusqu’à 14 fréquences hebdomadaires durant toute l’année ;

Papeete-Raiatea : jusqu’à 14 fréquences hebdomadaires durant toute l’année ;

Papeete-Rangiroa : 4 fréquences hebdomadaires durant toute l’année ;

Papeete-Moorea : 3 fréquences hebdomadaires durant toute l’année ;

Papeete-Nuku Hiva : 3 fréquences hebdomadaires durant toute l’année ;

Papeete-Hiva Oa : 3 fréquences hebdomadaires durant toute l’année ;

Papeete-Tubuai : 2 fréquences hebdomadaires durant toute l’année ;

Papeete-Rurutu : 2 fréquences hebdomadaires durant toute l’année.

Natireva a considéré la location de deux ATR 72-600 de 72 sièges offerts (économique) pour 2023, son année de lancement. La flotte passera à trois avions à l’horizon 2025. La date de mise en exploitation du premier aéronef est prévu pour la mi-janvier et la mise en exploitation du deuxième pour la mi-février 2023. À terme, la compagnie prévoit d’embaucher 267 personnes (EPT) à l’horizon 2024 pour l’exploitation d’une flotte de trois ATR 72-600. Le conseil des ministres a approuvé un projet d’arrêté octroyant une licence d’exploitation à la nouvelle compagnie aérienne Natireva dont le nom commercial est Air Moana. Ce nouveau transporteur ambitionne de desservir les 8 îles suivantes situées dans la zone de libre concurrence : Bora Bora, Raiatea, Rangiroa, Moorea, Nuku Hiva, Hiva Oa, Tubuai et Rurutu.Les routes et fréquences envisagées par cette future compagnie aérienne sont les suivantes :Natireva a considéré la location de deux ATR 72-600 de 72 sièges offerts (économique) pour 2023, son année de lancement. La flotte passera à trois avions à l’horizon 2025. La date de mise en exploitation du premier aéronef est prévu pour la mi-janvier et la mise en exploitation du deuxième pour la mi-février 2023. À terme, la compagnie prévoit d’embaucher 267 personnes (EPT) à l’horizon 2024 pour l’exploitation d’une flotte de trois ATR 72-600.

Rédigé par Anne-Laure Guffroy le Mercredi 7 Décembre 2022 à 19:12 | Lu 419 fois