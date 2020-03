Air France va suspendre ses vols Tahiti-Paris

Tahiti, le 17 mars 2020 – La compagnie Air France a annoncé ce mardi que les vols entre Paris et Tahiti seront suspendus du 28 mars jusqu’au 3 mai inclus.



Air France a annoncé ce mardi que les vols entre Paris et Tahiti seront suspendus du 28 mars jusqu’au 3 mai inclus. En prévision, la compagnie annonce que la plupart de ses clients actuellement présents en France et souhaitant rentrer en Polynésie se sont vus des solutions de retour. Ceux présents aux États-Unis et désirant revenir vers la Polynésie sont invités à anticiper leur départ. Les clients souhaitant voyager depuis la Polynésie vers les États-Unis ou la France sont également invités à anticiper leur départ ou à l’annuler.



Jusqu’au 27 mars, Les clients au départ de Papeete vers Los Angeles ou Paris pourront embarquer normalement dès lors qu’ils n’auront pas séjourné depuis moins de 14 jours dans un pays de l’espace Schengen avant leur départ. Les clients au départ de Los Angeles vers Papeete pourront embarquer. Ils devront néanmoins être soumis aux nouvelles restrictions à l’arrivée à Tahiti imposant une quarantaine de 14 jours.



Par contre, les clients, hors citoyens et résidents américains, actuellement présents dans l’un des pays de l’espace Schengen, ne sont pas autorisés à embarquer à Paris. Des solutions de réacheminements vers la Polynésie ont d’ores et déjà été proposées à la majorité des personnes résidents désireuses de revenir.