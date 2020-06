Air France redécolle dès le 8 juillet prochain

Tahiti, le 8 mai 2020 – Air France Polynésie a annoncé la reprise progressive de ses vols de et vers Tahiti à partir du 8 juillet. En tout, quatre vols – deux allers et deux retours – sont prévus chaque semaine pour relier la Polynésie française à la métropole.



Le 30 mai dernier, Air France Polynésie avait annoncé la prolongation de la suspension de ses vols de et vers Tahiti "jusqu'au 5 juillet 2020".Ce lundi, la compagnie a indiqué que ses vols allaient reprendre progressivement "à partir de la semaine du 6 juillet". Le premier vol au départ de Tahiti est prévu pour le 8 juillet. Il effectuera une escale technique à Pointe-à-Pitre avant de repartir vers Paris. Deux vols seront assurés chaque semaine, les mercredis et dimanches. Le premier départ de Paris est quant à lui prévu le 11 juillet. Deux vols par semaine seront également assurés, les mardis et samedis. La compagnie aérienne a précisé que "ces dispositions [sont] applicables jusqu'au 2 août 2020". Dans le cas où les frontières américaines viendraient à rouvrir aux voyageurs résidant au sein de l'Union Européenne, "la route via Los Angeles pourrait ainsi reprendre".