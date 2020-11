Air France aménage ses vols Paris-Papeete

Tahiti, le 5 novembre 2020 - La compagnie Air France réduit son programme de vols en provenance et à destination de Paris entre la mi-novembre et le 6 décembre. Air France diminue à une fréquence par semaine ses vols en provenance et à destination de Paris "compte tenu du maintien des restrictions d’entrée sur le territoire américain pour les clients en provenance de l’Union européenne et de l’évolution récente de la situation sanitaire", indique la compagnie aérienne dans un communiqué jeudi. Deux vols hebdomadaires sont maintenus via Vancouver jusqu’au 15 novembre, au départ de Paris à 10 h 10 mardi et samedi prochains et au départ de Papeete le mercredi 11 novembre et le dimanche 15 à 21 h 30. Pour la deuxième quinzaine de novembre et jusqu’au 6 décembre, seule la fréquence du week-end est maintenue. A compter du 8 décembre et jusqu’à fin mars 2021, Air France rétablit son programme de vols avec escale à Vancouver, avec deux fréquences par semaine au départ de Paris à 10 h 10 les mardis et samedis et au départ de Papeete les mercredis et dimanches à 21 h 30. Ce nouveau planning reste susceptible de changement, prévient la compagnie, notamment en fonction de la réouverture des frontières américaines aux voyageurs résidant en Union européenne. La route via Los Angeles pourrait ainsi reprendre.