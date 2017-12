Air France : L'USAF-UNSA menace de déposer un nouveau préavis de grève

PAPEETE, le 04 décembre 2017 - Alors que le personnel navigant d'air France et la direction avaient enfin signé un protocole d'accord de fin de conflit samedi, le syndicat USAF-UNSA annonce dans un communiqué de presse, lundi après-midi, la possibilité de déposer un nouveau préavis de grève.



Alors qu'Air France vient tout juste de sortir d'une grève de trois semaines, le syndicat majoritaire USAF-UNSA annonce, dans un communiqué de presse, la possibilité de déposer un nouveau préavis de grève. Entamée le 10 novembre dernier, la grève chez Air France a été levée samedi dernier en début de soirée. Un protocole a été signé entre la direction et les syndicalistes de l'Union syndicale à Air France (USAF).



Ainsi, le syndicat majoritaire du personnel navigant d'Air France indique, " 16 heures à peine après la signature du protocole de fin de conflit qui opposait le personnel navigant commercial (PNC) représenté par le syndicat USAF-UNSA et la Direction d'Air France à Tahiti et à peine le Directeur des Ressources Humaines Amériques d'Air France dans l'avion retour pour la Métropole, la Direction locale Air France à Tahiti bafoue à nouveau les textes et Accords. Malgré les engagements de la maison mère qui, elle-même, ne semble pas comprendre, sans aucune pudeur ni état d'âme, la Direction locale rompt ses engagements. Depuis dimanche nous tentons en vain de joindre le Directeur qui ne donne aucune suite à nos demandes d'explication. Le personnel scandalisé et révolté ne comprend pas cette énième provocation. Le message ne semblant pas être passé et faute de correction immédiate de Paris, l'USAF-UNSA se verra contraint de déposer un nouveau préavis de grève pour violation des Accords. "



De son côté le directeur régional de l'antenne Air France de Papeete assure ne pas avoir quitté son bureau de la journée de lundi : " je n'ai reçu ni email ni appelle téléphonique " de la part du syndicat USAF-UNSA, assure-t-il. Alex Hervet conteste sur le fond l'accusation faite par les syndicalistes à la direction locale de "rompre ses engagements", alors que le problème soulevé semble concerner le programme des rotations vers Paris : " Nous sommes dans une situation exceptionnelle de reprise de l'activité suite à la grève ; déposer un nouveau préavis n'apportera aucune solution" , explique Alex Hervet en assurant qu'il est prêt à s'entretenir de tout cela avec les représentants de l'USAF-UNSA.