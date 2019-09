Aigle Azur: les candidats à la reprise se dévoilent, avenir encore flou pour les salariés

Paris, France | AFP | lundi 09/09/2019 - Vente à la découpe, reprise intégrale, liquidation? Une série de repreneurs potentiels ont manifesté leur intérêt lundi pour Aigle Azur en présentant différents projets, mais l'avenir reste encore flou pour les 1.150 salariés de la compagnie.



Un total de 14 offres de reprise ont été déposées, a indiqué lundi la CFDT a l'issue d'une rencontre entre les syndicats et le secrétaire d'État aux Transports Jean-Baptiste Djebbari.

"Deux offres principales ont évoquées pendant la durée de la réunion", a déclaré de son côté le président du SNPL Aigle Azur, Martin Surzur, s'adressant à une centaine de salariés de la compagnie en redressement judiciaire, rassemblés devant le ministère des Transports à l'appel de FO.

"Nous en aurons le détail cet après-midi pendant la séance du CE (comité d'entreprise, NDLR)" du spécialiste de la desserte de l'Algérie, a-t-il ajouté, précisant que les repreneurs pourront "surenchérir" mardi et mercredi.

Un comité d'entreprise extraordinaire devait se réunir à 15H00 pour examiner les propositions de reprise. Ses membres doivent se prononcer mercredi soir sur l'offre qui leur semble répondre le mieux aux intérêts de l'entreprise et de ses salariés.

Air France, qui avait été évoqué ces derniers jours comme repreneur potentiel, a notamment confirmé à l'AFP avoir déposé une offre, sans en donner la teneur dans l'immédiat.

- Offre globale ou partielle ? -

"Deux natures d'offres semblent se profiler, à savoir dans la globalité ou dans la partialité de la reprise de l'activité et du personnel, nous serons très attentifs à ce qu'on nous proposera dans le détail", a commenté de son côté Denis Sanchez, délégué syndical FO.

Avant la rencontre avec les syndicats, M. Djebbari avait souligné l'importance de trouver une solution pérenne pour la compagnie, qui emploie 1.150 personnes, dont 800 en France et 350 en Algérie.

"Il faut trouver une solution qui ne soit pas une solution précaire à trois quatre ou cinq mois, il faut construire l'avenir", a-t-il déclaré en venant saluer les manifestants.

Parmi les propositions figurent plusieurs offres de reprise partielles. Le groupe Dubreuil, propriétaire majoritaire d'Air Caraïbes, a confirmé à l'AFP avoir déposé une telle offre sans donner de détails sur son contenu.

Lu Azur, dirigée par Gérard Houa, déjà actionnaire d'Aigle Azur à hauteur de 20%, a également indiqué dans un communiqué avoir proposé de reprendre 90% des activités.

De son côté, EasyJet a confirmé à l'AFP "avoir fait part de son intérêt quant aux opérations d'Aigle Azur à Orly". Vueling a fait de même, selon une source syndicale.

Le grand acteur espagnol du low cost est avant tout intéressé par les créneaux d'atterrissage dont Aigle Azur dispose à Paris-Orly. Il s'agit d'un ensemble de 9.800 créneaux horaires annuels dans cet aéroport où le total pour toutes les compagnies est plafonné à 250.000. - Inquiétude - A l'issue de la réunion, Raphaël Caccia, secrétaire CFDT branche transport, s'est dit "inquiet pour le personnel au sol", soit 400 personnes selon lui. "Il y a aussi 350 personnes en Algérie pour lesquelles on a aucune réponse", a-t-il souligné.

D'après la CFDT, Air France reprendrait 70% du personnel basé en France et l'offre Dubreuil 106 personnes. Avec ces deux offres combinés, il resterait encore 150 personnes sur le carreau.

Le tribunal de commerce devra trancher sur l'avenir de la compagne lundi prochain lors d'une audience, selon les syndicats.

En redressement judiciaire, Aigle Azur est dans une telle impasse financière qu'il ne peut ni dédommager financièrement ses clients, ni même assurer le rapatriement des voyageurs dont le vol retour a été annulé.

La question du dédommagement et du rapatriement des voyageurs reste posée.

"Sur les 19.000 passagers qui se sont retrouvés en difficulté au plus fort de la crise, il en reste encore 13.000", a précisé lundi M. Djebbari. "Dont 11.000 sur des vols avec l'Algérie, 600 avec le Mali, puis le Portugal, la Russie, le Liban, et quelques dizaines de personnes avec le Brésil, l'Ukraine et le Sénégal".

Avec ses 11 avions, Aigle Azur a transporté 1,88 million de passagers en 2018.