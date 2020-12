Aide à l'investissement des ménages : Comment l'obtenir ?

Pour qui ?

Quels montants ?

La dernière mouture du projet de loi du Pays pour l'Aide à l'investissement des ménages (AIM) "pour la construction, l'acquisition ou les travaux d'aménagement, d'extension ou de rénovation d'un logement à usage d'habitation principale" a été votée mardi par les représentants de l'assemblée. Si le premier de ces dispositifs du genre avait été adopté en 2014, le dernier texte proposé par le nouveau ministre de l'Economie et des Finances, Yvonnick Raffin, connaît quelques modifications. Il consolide en un seul texte les dispositions relatives aux aides à la construction, à l'acquisition et à la rénovation.En premier lieu, l'AIM peut être accordée à toute personne physique majeure ou société civile immobilière contractant un prêt accordé par un établissement bancaire de Polynésie française pour acheter, faire construire ou réaliser des travaux en lien avec son habitation principale. Attention cependant, le bénéficiaire ne doit pas avoir obtenu d'aide similaire lors des cinq dernières années.L'AIM est octroyée en fonction des revenus moyens mensuels et du nombre de personnes à charge. Pour les SCI, seuls sont pris en compte les revenus des associés qui occupent le logement.Pour les acquisitions ou constructions de logement, l'aide est limitée aux 100 premiers mètres carrés pour tout bénéficiaire ayant jusqu'à deux personnes à charge. Au delà, une majoration de 10 mètres carrés est accordée par personne à charge supplémentaire. Les montants sont ensuite définis dans les conditions suivantes :