Ahitea : une émission télé hebdomadaire pour parler de tourisme

Ainsi, l'émission se décompose en trois rubriques : L'immersion, les perspectives/hébergements et les astuces. Pour l’immersion, l’animateur intègre l’entreprise d’un prestataire en tant que "stagiaire" pour se former. Il découvre les différentes facettes du métier et met la main à la pâte. Cette séquence a pour objectif de montrer à la population les spécificités des métiers du tourisme et de mettre en exergue les compétences requises. L'idée est que les téléspectateurs s'identifient à l'animateur et qu'ils puissent se projeter dans ce métier. C’est une réelle invitation à se former et à entreprendre.

La deuxième rubrique alterne une semaine sur deux entre les « Perspectives » où les retombées économiques d'actions ou d'événements locaux sont mis en avant et les « Hébergements », où l'on découvre le fonctionnement de l'hôtel ou la pension de famille et ce qui fait son succès.

Enfin la troisième rubrique concerne les astuces. L'animateur prodigue des conseils pour entreprendre dans le métier présenté au début de l'émission. Le format s'achève par une présentation des formations, brevets, diplômes et aptitudes nécessaires pour le métier mis en avant.



Ahitea se veut une émission généraliste. Elle s'adresse à la population en général mais surtout, elle espère créer des vocations.