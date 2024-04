Agriculture : 3 milliards d'investissement pour le Pays en 2023

Tahiti, le 2 avril 2024 – Ce mardi, Moetai Brotherson, président de la Polynésie française, et Éric Spitz, haut-commissaire de la République, ont réuni le comité de pilotage de l'agriculture afin de dresser le bilan des actions entre l'État et le Pays pour développer l'agriculture polynésienne. En 2023, l'État a participé à hauteur de 1,3 milliard de francs, majoritairement dédiés à la formation professionnelle, tandis que le Pays a injecté 3 milliards dans différentes filières de développement.



Le comité de pilotage de l'agriculture a été convoqué ce mardi à la présidence de la Polynésie française par le Pays et l'État afin de dresser le bilan de ces derniers dans le développement de l'agriculture polynésienne. Un bilan technique et financier qui a souligné la participation de l'État à hauteur de 1,3 milliard de francs dans les formations professionnelles diplômantes, ainsi que celle du Pays à hauteur de près de 7 milliards de francs d'investissements globaux pluriannuels sur l'ensemble des filières de développement agricole, dont près de 3 milliards de francs dépensés sur l'année 2023. L'occasion également pour le comité de pilotage de l'agriculture de présenter deux programmes phares à venir : la transition agro-écologique vivrière au sein de la restauration scolaire, ainsi qu'un programme visant à améliorer les modes de production et de consommation des produits locaux dans les atolls.