Agressions sexuelles : un entrepreneur du fenua condamné par la Cour de cassation

D’avril à juin 2008, l’homme avait sexuellement agressé la gouvernante de sa fille qui était alors âgée de 22 ans. La victime dormait dans un canapé installé dans le bureau de son patron. Ce dernier s’introduisait « nu » dans son lit et lui faisait subir des attouchements. Ces faits se seraient reproduits dans un hôtel à Marrakech où la jeune femme était obligée de dormir dans le même lit que son agresseur.



Plusieurs autre gouvernantes, entendues dans le cadre de cette enquête, ont également indiqué qu’elles avaient dû « recadrer » cet homme au regard de son comportement déplacé.



Dans le jugement auquel nos confrères ont eu accès, la cour de cassation a retenu la « contrainte morale » et a considéré que ce patron avait profité d’ une « situation de déséquilibre en sa faveur et de « mâle dominant », pour commettre les faits reprochés sur une jeune fille de 22 ans, naïve et fragilisée, ayant peur de perdre son emploi et craignant son employeur ».



L’homme a donc été condamné à vingt mois de prison dont huit avec sursis.