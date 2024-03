Agression de deux touristes : Le procès de l'un des mis en cause renvoyé

Tahiti, le 25 mars 2024 - L'homme de 23 ans qui devait comparaître lundi devant le tribunal correctionnel suite à l'agression de deux touristes australiens a demandé un renvoi. Il sera donc jugé le 22 avril. Le co-auteur des faits, un mineur de 17 ans, sera quant à lui jugé le 29 avril.



Tel que nous le rapportions dans nos colonnes ce week-end, deux touristes australiens ont été violemment agressés dans la nuit de vendredi à samedi à côté du centre Vaima à Papeete. Si cinq personnes dont un mineur de 12 ans avaient été initialement appréhendées, la procureure de la République, Solène Belaouar, a précisé lundi que seules deux personnes avaient finalement été déférées dimanche au palais de justice, un homme de 23 ans et un mineur de 17 ans. Elle a également expliqué que cette agression gratuite était liée à une “bousculade involontaire” entre le couple de touristes et un groupe de jeunes.



Si le mineur âgé de 17 ans doit être jugé le 29 avril, l'autre homme mis en cause a été présenté en comparution immédiate lundi après-midi pour répondre de violences aggravées et de tentative de vol puisqu'il avait essayé de faire les poches des victimes lors de l'agression. L'individu, un homme sans emploi jusque-là inconnu de la justice, a demandé un renvoi de son procès. À la barre, les deux victimes ont fait état de leur traumatisme en expliquant notamment qu'elles ne se sentaient plus en sécurité et que cet événement avait eu un “impact ravageur”.



“A priori”



Alors que le tribunal devait statuer sur un éventuel placement en détention provisoire de l'intéressé, le procureur a ensuite abondé en ce sens en expliquant qu'il y avait un “risque de renouvellement de l'infraction” et que le prévenu n'avait ni ressources, ni logement attitré.



Face à cette demande, l'avocate du jeune homme, Me Karina Chouini, a demandé au tribunal de placer son client sous contrôle judiciaire. Elle a également justifié la demande de renvoi par l'“émulation” créée par cette agression dans la société polynésienne. “Je voudrais qu'il soit jugé dans des conditions sereines et il part déjà avec un a priori certain et je ne veux pas qu'il porte toute la responsabilité.” Amené à s'exprimer, le prévenu – père d'un enfant – a présenté ses “excuses” aux deux Australiens en promettant qu'il n'allait pas “recommencer”.



Après en avoir délibéré, le tribunal correctionnel a renvoyé l'affaire au 22 avril. Il a également ordonné le placement en détention provisoire du jeune homme.



