Agression au Coco Beach : enquête ouverte pour violences volontaires

Tahiti, le 30 juin 2021 - Après l'agression survenue à l'issue d’un événement privé au Coco Beach sur le motu Tiahura à Moorea, une victime a porté plainte à la gendarmerie de Punaauia. Le parquet a ouvert une enquête aujourd'hui pour violences volontaires aggravées.



Une enquête judiciaire pour violences volontaires aggravées a été ouverte, a confirmé le procureur de la République à la rédaction de Tahiti infos, afin de déterminer les circonstances exactes de l’agression qui s’est produites samedi 26 juin à l'issue d’un événement privé au Coco Beach sur le motu Tiahura à Moorea.

La mère de l'une des victimes, Maheata Teissier indique de son côté avoir porté plainte à la gendarmerie de Punaauia. "Ils étaient plusieurs, le copain de ma fille était là. Il a pris les coups à sa place, mais les enfants me racontent que les agresseurs tapaient aussi les filles". Selon cette dernière, l'un des amis de sa fille a été gravement blessé. Le médecin lui aurait prescrit 21 jours d'ITT pour une fracture crânienne. Il devrait être opéré demain (jeudi) indique Maheata. "On ne sait pas s'il ne va pas perdre son œil, il ne peut plus ouvrir les yeux" déplore cette dernière. Des témoins présents rapportent un attroupement important aux alentours de 17 heures à la sortie de l'établissement et selon les vidéos communiquées aux gendarmes, les agresseurs étaient en état d'ébriété. Le parquet a ouvert l'enquête qui devrait être confiée à la brigade de gendarmerie de Moorea.