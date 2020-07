Agnès Benet, l'océan dans la peau

TAHITI, le 2 juillet 2020 - La représentante de l’Ifrecor en Polynésie, Agnès Benet, poursuit ses travaux de recherche, de sensibilisation et de protection du milieu marin en général et des cétacés en particulier. Elle est passionnée par les baleines depuis son plus jeune âge.



Fin septembre 2019, le président du Pays et le Haut-commissaire ont nommé l’océanologue Agnès Benet représentante de l’Ifrecor en Polynésie.



L’Ifrecor, c’est l’Initiative FRançaise pour les RÉcifs CORalliens. Créée en 1999, elle agit pour la protection et la gestion durable des récifs coralliens et des écosystèmes associés (mangroves, herbiers) dans les collectivités françaises d’outre-mer. Elle est constituée d’un comité national et d’un réseau de dix comités locaux.



Ils rassemblent l’ensemble des acteurs concernés par la protection et la gestion durable des récifs coralliens et écosystèmes associés. Le comité polynésien va bientôt se retrouver pour fixer les axes et orientations locales. Il est question, notamment avec les associations et instituts de recherches, de sensibiliser, de protéger mais aussi de poursuivre ou lancer des études scientifiques.



" L’initiative ne se substitue pas aux services existant, elle travaille en synergie avec eux. Elle coordonne, fait le lien entre les acteurs, met en place des actions ", précise Agnès Benet, qui ajoute : " Les comités locaux sont là pour que les actions et programmes répondent au plus près aux besoins locaux. "



Par exemple, les mangroves sont, dans la plupart des territoires, des écosystèmes à protéger. En Polynésie, ce n’est pas le cas puisque ces écosystèmes ne sont pas endémiques.



Cette nouvelle responsabilité, Agnès Benet l’endosse tout en continuant ses propres études et ses missions de terrain avec l’association qu'elle a créée, Mata Tohora. Elle est passionnée par les cétacés, en particulier les baleines.



" Ce qui m’attire ? " demande-t-elle avant de marquer une pause, " c’est le mana qu’elles dégagent, l’énergie, la sensibilité. Elles sont capables de communiquer entre elles et avec les hommes. Ce sont des êtres curieux qui viennent à notre contact si elles ne sont pas dérangées, ce sont des êtres capables de sauver d’autres êtres en danger ."



Sur l’eau, quand elle n’étudie pas les comportements des cétacés, elle ne joue pas la police des mers. Agnès Benet sait la magie des rencontres. Elle ne rêve pas d’interdire l’approche des baleines. Son objectif reste l’éducation. " Depuis que j’ai commencé la sensibilisation, les comportements des gens ont beaucoup évolué. La plupart du temps, lorsque j’interviens, je suis bien reçue ."



Elle constate qu’il y a quelques années, 90% des gens sur l’eau ne connaissaient pas les risques d’une approche irrespectueuse des baleines, ni les règles existantes (voir encadré ci-dessous). Aujourd’hui, ils sont 90% à les connaître. La sensibilisation n’est pas vaine, l’évolution est positive.



Mais il reste encore à faire " à cause d’une poignée d’individus ", regrette-t-elle. Elle affirme que " 89% des dérangements sont le fait d’environ 5% des personnes sur l’eau ". Mata Tohora pourrait ajuster ses moyens et les déployer ailleurs que sur la côte ouest de Tahiti. L’association annonce vouloir également renforcer les formations des brigades nautiques appelées à intervenir en cas de non respect du code de l’environnement.



La mer pour horizon



Agnès Benet vit près de la mer depuis sa naissance en 1975. " J’ai appris à nager avant même de savoir marcher ", rapporte-t-elle. " Enfin, c’est ce que disent mes parents. "



" Je tiens de mon grand-père paternel, que je n’ai pas connu mais dont tout le monde savait qu’il reliait à la nage l’île de Ré au départ de la Rochelle pour s’entretenir. "



À 11 ans, l’appel du large avait déjà eu raison d’Agnès Benet. " Je savais que je voulais devenir cétologue, j’ai d’ailleurs écrit à Jean-Yves Cousteau pour lui demander comment faire. " Lequel s’est fendu d’une lettre. " Ou plutôt son staff ", devine-t-elle. Il lui répondait que le chemin était long et difficile et qu’il n’y avait pas de débouchés. À la lecture de ses mots Agnès Benet a répliqué : " Je m’en fou, c’est ce que je veux faire, c’est ce que je ferai. "



Elle a suivi des études de biologie marine, se spécialisant dans les récifs coralliens et les mammifères marins. Diplômée de l’université, elle a enseigné un moment. " Au bout d’un certain temps, j’en ai eu marre. J’ai eu besoin de soleil et de chaleur et surtout de passer plus de temps aux côtés de mes sujets d’étude ."



Elle est arrivée en Polynésie en 2001, avec 30 kilos de bagages et une planche à voile. Elle a trouvé les rayons de l’astre lumineux, les coraux et les cétacés. " J’ai trouvé aussi une douceur de vivre que je n’ai trouvé nulle par ailleurs dans le monde ", affirme-t-elle, en ajoutant, " Pourtant, j’ai beaucoup voyagé ".



Elle a enseigné à l’université de la Polynésie française, puis au service de l’urbanisme pour travailler sur la mise en place d’un plan de gestion de l’espace maritime (PGEM). Enfin, elle a créé son bureau d’étude Progem. " C’est ce qui me fait vivre ", confie-t-elle.



Dans les années 2007-2008, elle a assisté au boom du whale watching, prenant conscience en même temps qu’aucun état des lieux n’avait jamais été fait dans le domaine. Elle s’y est attelée. Elle a aussi, en fonction des besoins constatés, créé l’association Mata Tohora, mis en place le programme C’est assez !, rédigé une charte de labellisation…



Elle passe des heures sur l’eau, survole les zones habitables des baleines pour les compter, les connaître et les comprendre, toujours mieux. Aujourd’hui, en plus, elle va œuvrer pour les coraux.