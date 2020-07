Agnès Benet, l'ange gardien des baleines

Tahiti, le 2 juillet 2020 - Les baleines sont de retour en #Polynésie et avec elles, le whale-watching. Grâce au travail de sensibilisation mené par Agnès Benet et l'association qu'elle a créée, Mata Tohora, les règles d'approche sont de plus en plus connues et respectées. Mais un petit rappel ne fait pas de mal !