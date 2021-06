Agenda des vaccinodromes et opérations dans les quartiers

Tahiti, le 11 juin 2021 - Les vaccinodromes et les opérations dans les quartiers se poursuivent. Notons que les adolescents âgés de 12 à 15 ans sont éligibles au vaccin Pfizer-BioNTech dès ce samedi 12 juin en Polynésie, et ce dans tous les centres du Pays, à condition d'être accompagnés d'un parent ou de venir avec un accord parental que vous trouverez ci-dessous. 1) Vaccinodrome à Punaauia

Les deux vaccins seront administrés : Pfizer (12 ans et plus) et Janssen (18 ans et plus)