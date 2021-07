Afghanistan: 40 morts et 150 disparus dans des crues éclair

Jalalabad, Afghanistan | AFP | jeudi 29/07/2021 - Une quarantaine de personnes ont été tuées et 150 sont portées disparues lors de crues éclair dans la province du Nouristan, dans le nord-est de l'Afghanistan, ont annoncé des responsables locaux jeudi.



"Environ 40 personnes ont été tuées la nuit dernière dans des crues éclair" dans le district de Kamdesh, à environ 200 km au nord-est de Kaboul, où une opération de sauvetage est en cours, a déclaré à l'AFP Saeedullah Nuristani, chef du conseil provincial.



Environ 150 personnes sont toujours portées disparues et près de 80 maisons ont été détruites, a-t-il précisé.



Saeed Momand, un porte-parole du gouverneur du Nouristan, a quant à lui fait état de plus de 60 personnes tuées dans ces crues déclenchées par des pluies torrentielles.



La zone touchée est particulièrement difficile d'accès.



Ce genre de catastrophes est fréquent dans le pays, en particulier dans les régions rurales pauvres, où les maisons sont souvent fragiles et bâties dans des zones à risque.



Ces incidents font des dizaines de victimes chaque année dans le pays.



Une crue a fait plus d'une centaine de mort en août 2020 dans la ville de Charikar, capitale de la province de Parwan, à une soixantaine de km au nord de Kaboul.



Les sauvetages et acheminements d'aide après des catastrophes naturelles, notamment dans les zones isolées, sont souvent entravés par le manque d'équipements et d'infrastructures dans ce pays appauvri par 40 ans de guerre.



La catastrophe intervient alors que le gouvernement peine à contenir une offensive tous azimuts des talibans, qui se sont emparés de vastes zones rurales du pays ces trois derniers mois.



L'Afghanistan, dont le système de santé reste extrêmement précaire malgré le soutien de donateurs étrangers, fait également face à une troisième vague de Covid-19.