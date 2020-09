Affaire de l'Equipement : "Pas de fausses factures" pour Michael Vanaa

Tahiti, le 15 septembre 2020 - Longuement interrogé par le tribunal mardi sur son rôle central dans l’escroquerie en bande organisée qui lui était reproché, l’ancien directeur de la subdivision de l’Équipement de Moorea, Michael Vanaa, a nié l’intégralité des faits. Confronté aux preuves matérielles et aux déclarations accablantes des acteurs du dossier, il a souvent botté en touche en réfutant fermement l’existence de fausses factures.



Mauvaise foi ? Déni ? Amnésie ? Durant les longues heures de son audition par le tribunal correctionnel mardi, l’ancien directeur de la subdivision de l'Équipement de Moorea, Michael Vanaa, a nié l’intégralité des faits de faux, usage de faux, d’escroquerie et de corruption passive qui lui étaient reprochés. "Quand vous entendez que l’on vous met lourdement en cause sur diverses pratiques, et notamment sur le fait que l’on vous a remis des enveloppes, comment expliquez-vous donc cette cabale ? Vous avez tout de même été dénoncé par votre directeur !" lui a demandé Nicolas Léger, le président du tribunal, visiblement agacé par le fait que Michael Vanaa ne réponde jamais aux questions en préférant changer de sujet. "Je répète qu’il n’y a pas de fausses factures" a répondu l’intéressé avant de se lancer sur le thème des "autorisation de programmes". "Pourquoi ces gens vous accusent d’avoir sollicité des paiements en espèces ? Pourquoi inventeraient-ils ?", a renchéri le président du tribunal. "Je ne sais pas mais la manière dont les enquêteurs ont exposé les faits durant nos gardes à vue était spéciale. Même moi, à un moment, ça m’a fait douter sur ce que j’avais fait."