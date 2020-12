Affaire Sofipac : un an ferme pour Yolande Wong Lam

Tahiti, le 24 décembre 2020 - Yolande Wong Lam a écopé jeudi matin d'un an de prison ferme en appel dans le cadre de l'affaire de fraude à la défiscalisation dite Sofipac. Une escroquerie chiffrée à 3,8 milliards de Francs, dans lequel étaient impliqués onze autres prévenus.



Condamnée une première fois en appel le 2 août 2018 à quatre ans de prison dont deux ans avec sursis, Yolande Wong Lam, principale apporteuse d’affaires dans ce dossier s’était alors pourvue devant la Cour de cassation.



La plus haute juridiction de l’ordre judiciaire français avait rendu sa décision le 16 mars dernier, cassant le jugement d’appel portant sur la condamnation de Yolande Wong Lam. La Cour de cassation avait effectivement estimé que la cour d’appel de Papeete, lorsqu’elle avait condamné l’apporteuse d’affaires n’avait pas justifié dans son arrêt de la faisabilité, ou non, de l'aménagement des deux ans ferme.



Yolande Wong Lam a donc de nouveau été jugée par la cour d’appel de Papeete jeudi matin et condamné à un an de réclusion ferme. Un verdict qui confirme finalement la peine prononcée en première instance, le 19 janvier 2016.