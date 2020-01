Affaire Radio Tefana : Enquête ouverte sur les frais de défense d’Oscar Temaru

Contacté par Tahiti Infos, l’avocat des élus du conseil municipal, Me Thibault Millet, a réagi en indiquant que « la protection fonctionnelle est un droit pour tout fonctionnaire et pour tout élu poursuivi au pénal pour des faits commis dans l'exercice de ses fonctions. La commune de Faa’a n'a donc fait qu'appliquer la loi en votant la prise en charge des frais d'avocats nécessaires à la défense de son tavana dans l'affaire dite ‘Radio Tefana’. Cette décision s'imposait sans discussion au nom de la présomption d'innocence dont bénéficie M. Oscar Temaru. A ce stade, je peux vous confirmer que les charges imaginées par les autorités de poursuites sont misérables, et qu'elles n'ont aucune chance d'aboutir. »



« Je tiens également à souligner que la prétention de certains représentants de l'Etat à vouloir rechercher dans la défense de M. Oscar Temaru un invraisemblable délit pénal m'apparaît profondément choquante et déplacée. L'ouverture de cette enquête à la veille du procès en appel de M. Temaru ne peut être ressentie que comme une tentative d'intimidation de la défense », tacle également Me Millet. « Dans le contexte politique que nous connaissons, et à moins de trois mois des élections municipales, cette enquête qui se nourrit d'une insupportable violation de la présomption d'innocence du leader indépendantiste Oscar Temaru, dissimule mal une volonté de déstabilisation politique de la part de certains représentants de l'Etat. La défense s'indigne de cette enquête odieuse, et ne peut que regretter, en ce début d'année 2020, d'y voir l'expression d'un colonialisme anachronique et nauséabond. »