Affaire « Papy Fat » : peines réduites en appel

PAPEETE, le 7 décembre 2018 - Au terme d’une semaine de procès à huis clos, la cour d’assises de Papeete a rendu son verdict dans le cadre de l’affaire « Papy Fat ». Les accusés, qui étaient poursuivis pour « vol avec violence ayant entraîné la mort sans intention de la donner, ont été condamnés à des peines comprises entre 10 et 16 ans de réclusion.



Le 21 juillet 2008, en début de soirée, la fille de Chong Sing Thong Fat, dit « Papy Fat», s’était présentée à la gendarmerie pour signaler la disparition inquiétante de son père. Déposé en ville le matin même pour acheter un meuble, le vieil homme de 82 ans, qui était en possession de 40 000 Francs, n’avait pas regagné son domicile. Les témoignages recueillis avaient permis d’établir que Papy Fat s’était trompé de bus et avait finalement décidé de rejoindre son quartier en passant par la montagne. Quatre ans après les faits, un témoignage avait relancé l’enquête, permettant ainsi l’arrestation d’un individu qui avait mené les enquêteurs à l’endroit où était enterré le cadavre de la victime. Trois autres jeunes hommes, dont deux mineurs, avaient également été interpellés.



Les quatre accusés avaient alors reconnu avoir volé le vieil avant de l’abandonner dans la montagne. Le lendemain, ils auraient retrouvé la victime morte et auraient décidé de l’enterrer afin de ne pas être accusés d’un crime qu’ils n’auraient pas commis.