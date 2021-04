Affaire Mia: une figure du mouvement complotiste dans le viseur de la justice

Strasbourg, France | AFP | mardi 20/04/2021 - Un mandat d'arrêt international a été lancé mardi à l'encontre de Rémy Daillet, figure du mouvement complotiste, soupçonné d'avoir contribué à l'organisation de l'enlèvement de la petite Mia la semaine passée, un nouveau rebondissement dans cette affaire aux ramifications multiples.



Ce mandat d'arrêt délivré par un juge d'instruction de Nancy "a été pris au regard de plusieurs éléments, dont les auditions de certaines des personnes placées en garde à vue et mises en examen", précise dans un communiqué le procureur de la République de Nancy François Pérain.



"Au regard de ces éléments, Rémy Daillet apparaît comme l'animateur principal de la +mouvance+ dans le cadre de laquelle s'inscrivent les mis en cause", ajoute le magistrat. Il aurait "joué un rôle dans l'organisation de l'enlèvement et aurait ainsi fourni les coordonnées de l'accueillante de la mère et de l'enfant à Neuchâtel" où elles avaient passé leur première nuit après l'enlèvement.



Selon le journal Le Parisien, Rémy Daillet, 54 ans, un ancien cadre du MoDem en Haute-Garonne, vit en Malaisie depuis plusieurs années. Exclu du parti centriste en 2010, il est devenu depuis une figure du mouvement complotiste.



"C'était un fou furieux", se rappelle la présidente de la fédération du MoDem de Meurthe-et-Moselle Danièle Noël, qui évoque un homme "complètement mythomane, délirant", tenant "des propos complètement incohérents".



"Il était dans le complot, dans le délire. Ses propos n'étaient pas ceux d'un homme sensé. Il était anti-système, anti-Etat. On l'a exclu", a-t-elle raconté à l'AFP.



"Pas d'enlèvement"



Dans une vidéo mise en ligne mardi, Rémy Daillet tente de se défendre. Sans évoquer nommément Mia, il réfute le terme d'enlèvement.



"La grosse presse tente de nous discréditer au maximum en m'accusant par exemple de fomenter des enlèvements", affirme-t-il dans cette vidéo d'environ 5 minutes assez décousue. "Notre organisation, libre, résistante, rend des enfants kidnappés par l'Etat à des parents, à leur demande. Il n'y a donc absolument pas d'enlèvement".



Dans d'autres vidéos plus anciennes il défend l'idée d'un coup d'Etat populaire et se dit opposé aux impôts, aux vaccins, aux masques ou à la 5G.



La petite Mia, 8 ans, avait été enlevée mardi dernier à la demande de sa mère par plusieurs hommes alors qu'elle était hébergée chez sa grand-mère maternelle dans un village des Vosges.



Sa mère n'avait plus le droit de la voir seule ni de lui parler au téléphone.



Une Alerte enlèvement avait rapidement été diffusée et d'importants moyens policiers ont permis de la retrouver dimanche matin avec sa mère en Suisse, dans un squat de la commune de Sainte-Croix, dans le canton de Vaud. Elles avaient auparavant transité par Estavayer-le-Lac, dans le canton de Fribourg, et Neuchâtel.



Toutefois, la Suisse ne semblait être qu'une étape pour Mia et sa mère: "Selon un témoin proche d'un des mis en cause, l'objectif (de leur fuite) était la Russie", a précisé à l'AFP François Pérain.



"Opération Lima"



La petite fille a pu être remise lundi à sa grand-mère qui en a la garde.



Les cinq hommes qui ont organisé son kidnapping sont poursuivis pour "enlèvement en bande organisée d'une mineure de (moins de) quinze ans et association de malfaiteurs". Quatre d'entre eux ont été placés en détention. Un sixième homme est toujours recherché.



Ils se revendiquent de la mouvance anti-système. Pour enlever la petite fille, ils avaient présenté à sa grand-mère des papiers falsifiés à en-tête du ministère de la Justice, se faisant passer pour des représentants de la protection de l'enfance.



Le rapt a été conçu "comme une opération de type militaire", avec pour nom de code - "Opération Lima" -, avait expliqué dimanche M. Pérain.



Les cinq suspects se sont "rencontrés via les réseaux sociaux et partagent une même communauté d'idées", avait encore noté le magistrat. "Ils sont contre l'Etat et mobilisés contre ce qu'ils appellent la dictature sanitaire".



Quatre d'entre eux, âgés de 23 à 60 ans et sans antécédents judiciaires, ont été arrêtés mercredi et jeudi à Paris et dans la région parisienne, ainsi que dans l'est de la France. Un cinquième homme a été arrêté vendredi, également dans l'est.



Lola Montemaggi, ainsi qu'un ressortissant français qui l'a aidée en Suisse, sont quant à eux en détention dans le canton de Vaud, faisant face à une procédure d'extradition. Leurs auditions "auront lieu demain" mercredi, ont indiqué les autorités judiciaires helvétiques à l'AFP.