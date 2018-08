Affaire Argento: l'accusateur Jimmy Bennett sort de son silence

New York, Etats-Unis | AFP | mercredi 22/08/2018 - L'acteur Jimmy Bennett, qui a accusé Asia Argento de l'avoir agressé sexuellement en 2013, a déclaré mercredi être resté silencieux jusqu'ici par "honte et peur" de parler publiquement.



"Je n'ai rien dit ces derniers jours ou dernières heures, car j'avais honte et peur d'être pris dans le débat public", a écrit l'acteur et musicien rock de 22 ans dans une déclaration publiée mercredi sur son compte Instagram.

"Je n'ai pas parlé publiquement de cette histoire au début, car j'ai choisi de le faire en privé avec la personne qui m'a fait du tort", a-t-il expliqué.

"J'étais mineur à l'époque (...) Je croyais qu'une telle situation, pour un homme, dans notre société, serait stigmatisée. Je ne pensais pas que les gens comprendraient ce qui s'est passé du point de vue d'un adolescent".

Mais "le traumatisme a refait surface" après que l'actrice italienne --qu'il ne nomme à aucun moment dans sa déclaration-- se soit présentée elle-même comme victime de Harvey Weinstein, a-t-il souligné.

Ces premières déclarations publiques de Jimmy Bennett interviennent après un démenti d'Asia Argento, qui a nié mardi "avoir jamais eu de relation sexuelle avec Bennett".

Les accusations de l'acteur, de vingt ans plus jeune que Mme Argento, ont été révélées dimanche par le New York Times, à partir de documents envoyés au quotidien par une source anonyme.

Selon ces documents, l'actrice aurait agressé sexuellement M. Bennett lorsqu'il avait 17 ans, dans une chambre d'hôtel de Californie. Elle aurait ensuite essayé d'étouffer l'affaire en lui versant 380.000 dollars.

Si Asia Argento a nié toute relation sexuelle avec M. Bennett, elle a reconnu lui avoir versé de l'argent, par amitié et uniquement pour l'aider face à des difficultés financières.

Les accusations à son encontre ont jeté un pavé dans la mare du mouvement #MeToo, dont elle était jusqu'ici une des figures de proue.

Elle fut l'une des premières, en octobre dernier, à accuser Harvey Weinstein de l'avoir violée, en 1997.

Depuis, près de 100 femmes ont accusé l'ex-puissant producteur de cinéma d'agressions sexuelles, entraînant un vaste mouvement de dénonciation des abus sexuels commis par des hommes de pouvoir de tous les milieux.