Frédéric Ellis : jugé en état de récidive légale, huit ans de prison, confiscation des biens saisis



Franckie Tumahai :Relaxé.



Poutoru Amaru : « élément central du dispositif », six ans de prison, maintien en détention,



Jud Zimmerman : cinq ans de prison ,mandat d arrêt, interdiction du du territoire français



Wylfrid Hauata :jugée en état de récidive légale, 30 mois d'emprisonnement dont 18 mois avec sursis mise à l'épreuve pendant deux ans.



Léontine Ah Sam: deux ans de prison dont un an avec sursis mise à l'épreuve deux ans. Confiscation des biens saisis.



Heidy Tunutu : Deux ans dont un an avec sursis mise à l'épreuve deux ans. Confiscation des biens saisis.



Antoine Ohotua :36 mois de prion dont 18 mois avec sursis moise à l'épreuve pendant deux ans. Confiscation des biens saisis, mandat de dépôt.



Seguel Manutahi :Trois ans de prison. Confiscation des biens saisis, mandat de dépôt.



Eremoana Tamuera : Relaxe pour la première période de prévention. Quatre ans de prison, Confiscation des biens saisis.



Les prévenus devront également s'acquitter d'une amende douanière solidaire de 161 millions de francs.