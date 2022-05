Aelan Vaast s'offre sa première victoire sur le tour junior en Espagne

Tahiti, le 14 mai 2022 – Aelan Vaast, 17 ans, a remporté, ce samedi, sa première étape du tour junior, en s'offrant le Junior Pro Ferrol, en Espagne. Sur le beach break de Praia de Doniños, en Galice, la petite sœur de Kauli a dominé en finale la Basque Janire Gonzalez Etxabarri, grâce à une belle note de 15.83 (9.33 + 6.50).



Grande première pour Aelan Vaast. La jeune fille de 17 ans a remporté, ce samedi, en Espagne sa première victoire sur le tour junior européen, au Junior Pro Ferrol. Sur le beach brek galicien de Praia de Doniños, la petite sœur de Kauli a été quasiment intouchable tout au long de la compétition. Vendredi pour son entrée en lice, la native de Vairao a passé sans soucis ses deux premières séries, du premier et du deuxième tour, en terminant à chaque fois à la première place.



Ce samedi pour le dernier jour de compétition, Aelan Vaast était toujours aussi irrésistible. Une note de 13.30 en huitièmes de finale pour encore une fois finir à la première place de sa série. Puis une nouvelle démonstration en quarts de finale face à la surfeuse de Saint-Barthélémy, Anais Blanchard, avec un score de 14.44 contre 4.33 pour son adversaire.

Vers les Mondiaux ISA au Salvador



Vers les Mondiaux ISA au Salvador

C'est en demi-finale que la cadette de la fratrie Vaast s'est faite un peu peur. Opposée à Juliette Lacome, la Tahitienne a scoré sa plus petite note de la compétition avec 10.23, suffisant néanmoins pour éliminer la Biarrote. Et en finale, face à la Basque, Janire Gonzalez Etxabarri, Aelan Vaast a réalisé une série presque parfaite. Si son adversaire a pris le meilleur départ avec une note de 7.83, contre 6.50 pour Vaast, cette dernière allait s'offrir un score de 9.33 sur sa quatrième vague, pour une note globale de 15.83. Etxabarri ne refera jamais son retard et s'est donc inclinée face à la Tahitienne qui décroche ainsi son premier succès sur tour junior. De quoi la mettre en confiance avant d'aborder les championnats du monde juniors ISA qui se tiendront du 27 mai au 5 juin au Salvador.A noter qu'une autre surfeuse Tahitienne était également engagée au Junior Pro Ferrol. Il s'agit de Tya Zebrowski, 11 ans, éliminée dès son entrée en lice en Espagne. Cette dernière sera aussi du voyage au Salvador avec l'équipe de France.

Rédigé par Désiré Teivao le Samedi 14 Mai 2022 à 08:23 | Lu 229 fois