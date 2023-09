Aelan Vaast passe tout proche de sa troisième victoire sur le tour junior

Tahiti, le 25 septembre 2023 - Aelan Vaast, 18 ans, a disputé dimanche, en Espagne, la finale du Junior Pro Razo-Caión. Avec un total de 12.00, la surfeuse de Vairao s'est inclinée face à la Basque Janire Gonzalez Etxabarri (13.44). La petite sœur de Kauli attendra encore avant de décrocher une troisième victoire sur le tour junior.



En 2022, Aelan Vaast avait signé deux victoires sur le tour junior de la WSL. La première au Junior Pro Ferrol et la seconde aux Açores aux côtés de son grand frère Kauli. Et ce dimanche, la surfeuse de Vairao n'est pas passée loin de son troisième succès dans la catégorie au Junior Pro Razo-Caión.



En Galice, la Tahitienne a réalisé un parcours quasi sans faute et s'est hissée en finale où elle était opposée à la Basque Janire Gonzalez Etxabarri, triple championne d'Europe junior. Cette dernière a pris le meilleur départ dans la série en scorant un 6.67 et un 6.43 sur ses deux premières vagues pour un total de 13.10. Aelan Vaast allait lui répondre avec la meilleure note de la finale, un 6.93. Mais il aura ensuite manqué à la Tahitienne une deuxième note plus solide. Avec un back-up à 5.07, la cadette de la fratrie Vaast plafonnait à un total de 12.00, contre 13.44 pour Etxabarri qui avait conforté sa place de leader en série avec un 6.77.



À l'arrivée donc, une défaite pour Aelan Vaast qui disputait ce dimanche sa première finale de la saison. “Cette saison a été assez compliquée pour moi et finir deuxième ici, ça fait du bien au moral. Je suis très contente et très motivée pour repartir l'année prochaine”, a indiqué la jeune athlète à la WSL.