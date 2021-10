Aelan Vaast brillante au Junior Pro d'Hossegor

Tahiti, le 14 octobre 2021 – Aelan Vaast, 16 ans, a disputé, ce jeudi, à Hossegor, la finale du Junior Pro. Avec une note totale de 12.26, la cadette de la fratrie n'est pas passée loin de la victoire. Une finale remportée par la Basque Janice Etxabarri (13.84). Heimiti Fierro, deuxième tahitienne engagée dans la compétition, a été éliminée dès son entrée en lice.



Après la victoire, mardi, de son grand frère Kauli à l'Open de France, Aelan Vaast, 16 ans, a été brillante au Junior Pro d'Hossegor. Au premier tour, disputé mercredi, la native de Vairao avait marqué déjà les esprits en s'offrant la meilleure note de la journée avec un 15.16. Moins de réussite en revanche pour Heimiti Fierro, sortie elle dès son entrée en lice.



Et ce jeudi pour la dernière journée de compétition, la cadette de la fratrie a continué sur sa lancée. 12.44 pour franchir les quarts, puis un 11.30 pour s'offrir sa première finale sur le tour junior cette année (après un quart de finale à La Torche en juin dernier).



En finale la jeune tahitienne a mené la danse au cours des premières minutes. Avec des notes de 5.33 et 6.43 pour un total de 11.76, Vaast prenait les commandes de la série. C'était avant le réveil de la Basque Janire Gonzalez Etxabarri qui allait notamment s'offrir une note de 7.67 sur sa troisième vague et un score total de 13.84. Largement suffisant pour l'emporter et pour priver Aelan Vaast d'un premier succès sur le tour junior. Cette dernière s'est donc contentée d'une belle deuxième place à Hossegor.



A noter que dans la nuit de vendredi à samedi, ce sera au tour de son grand-frère Kauli de se remettre pour sa première série du Pro France. Avec lui Michel Bourez, Mihimana Braye et Vahine Fierro seront également de la partie.