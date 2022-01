Activités nautiques interdites, PC de crise activé

Tahiti, le 13 janvier 2022 – Dans un communiqué diffusé jeudi, le haut-commissariat annonce l'“interdiction temporaire de toutes activités nautiques” dans l'archipel de la Société et Mopelia afin de préserver la “sécurité des personnes et des biens” et l'activation du PC de crise. Cette interdiction est “susceptible d'être reconduite en cas de dégradation prolongée de la situation météorologique”.



Alors que Météo France annonçait mercredi une “nette dégradation” du temps à compter d'aujourd'hui, le haut-commissaire de la République, Dominique Sorain a annoncé qu'il avait décidé d'activer le PC de crise du haut-commissariat et d'interdire “toutes activités nautiques de plaisance, de loisirs et sportives dans l'ensemble de l'archipel de la Société, y compris Mopelia” et ce, jusqu'à 6 heures samedi. Cette interdiction est “susceptible d'être reconduite en cas de dégradation prolongée de la situation météorologique”.



Tel que le précise le haut-commissariat dans un communiqué, ces mesures visent à “assurer la préservation de la sécurité des personnes et des biens, notamment en mer et la mobilisation des services de secours sur terre”. Tout comme il l'avait déjà fait mercredi, Dominique Sorain invite la population à faire preuve d'une extrême prudence.