Activités en montagne interdites jusqu'à dimanche

Tahiti, le 15 janvier 2022 – Le haut-commissariat a annoncé dans un communiqué que les activités de loisirs et sportives en montagne étaient interdites jusqu'à minuit dimanche. L'interdiction des activités nautiques a été prolongée.



Alors que le couloir dépressionnaire qui affecte depuis mercredi l'ensemble de l'archipel de la Société se maintient, le haut-commissariat a annoncé que les activités de loisirs et sportives en montagne étaient interdites jusqu'à minuit ce dimanche. Cette mesure est prise car le "terrain naturel est gorgé d'eau et les risques d'éboulement, de montée brutale des eaux, de glissement de terrain sont au maximum même pendant les périodes d'accalmie".



Le haut-commissariat a par ailleurs décidé de prolonger l'interdiction des activités nautiques jusqu'à minuit dimanche.