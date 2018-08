Acheter sur plan: l'étape cruciale de la livraison

Si vous craignez de ne pas repérer des malfaçons éventuelles et préférez être accompagné d'un spécialiste, vous pouvez faire appel à un huissier pour réaliser l'état des lieux avec le maître de construction. Dans ce cas, les frais seront partagés entre l'acheteur et le maître de construction. Attention ne choisissiez pas votre huissier au hasard. Tous sont habilités à faire des constats mais certains sont spécialisés dans le bâtiment et seront plus qualifiés pour repérer des malfaçons. Grâce à ces compétences, vous pourrez avoir un constat de malfaçons en bonne et due forme.

Mais vous ne verrez peut-être pas toutes les malfaçons dès votre installation. Certaines ne seront visibles qu'à l'usage. Ces malfaçons sont couvertes par la garantie de parfait achèvement, qui dure un an. " Dès que vous avez connaissance d'un problème, il faut toujours envoyer un écrit avec recommandé et accusé de réception pour expliquer le problème", explique un spécialiste de l'immobilier. " Il faut multiplier les écrits. Ainsi, en cas de suite judiciaires, les écrits sont là et peuvent faire foi."



La plupart des maîtres d'ouvrages effectueront les travaux demandés ou verseront une indemnité s'il s'agit d'un petit vice, mais si le maître d'ouvrage fait la sourde oreille, vous pouvez dans un premier temps envoyer une mise en demeure, un courrier qui lui rappelle ses obligations, et lui donner un délai d'un mois pour réagir. " Sans réaction de sa part, il est possible de passer à la phase judiciaire pour réaliser une demande en injonction de faire les travaux conformément au contrat", explique le spécialiste. " En première instance, il n'y a pas besoin de prendre un avocat. C'est un formulaire à récupérer sur le site internet de la cour d'appel de Papeete. "

La garantie décennale assure le gros œuvre et les éléments d'équipement indissociables du gros œuvre pendant une durée de 10 ans.

Le contrat que vous avez signé précise aussi le délai de livraison du bien. Attention, la règlementation précise un certain nombre de causes de suspension de ce délai comme les intempéries par exemple. Néanmoins si le retard vous semble disproportionné, vous pouvez demander une indemnité matérielle et éventuellement un dédommagement du préjudice matériel. N'hésitez pas dans ce cas, à faire une action au nom de plusieurs acheteurs. L'union fait la force dit l'adage…