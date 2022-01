Accusations de viol visant Jean-Luc Lahaye : sa fille mise en examen pour "subornation de témoin"

Paris, France | AFP | mardi 25/01/2022 - L'une des filles du chanteur Jean-Luc Lahaye a été mise en examen lundi pour "subornation de témoins" dans le dossier de viol sur mineurs qui vise son père, a appris l'AFP mardi de sources concordantes.



Sollicités, l'avocat de cette fille du chanteur, Me David Koubbi, ainsi qu'une source judiciaire, ont confirmé cette mise en examen ainsi que le placement sous contrôle judiciaire de l'intéressée.



"Nous envisageons la contestation de cette mise en examen", a indiqué Me Koubbi à l'AFP.



Soupçonnée d'avoir fait pression sur les plaignantes pour qu'elles se taisent, cette femme avait été placée en garde à vue début novembre, comme son père, mais cette mesure avait été levée en raison de son état de santé.



La vedette des années 80, âgée de 69 ans, a été mise en examen le 5 novembre à Paris notamment pour "viol et agression sexuelle de mineurs de plus de 15 ans" après les dénonciations de deux jeunes filles nées en 1998 et 2000.



Les faits allégués, qu'il conteste, auraient débuté en 2013.



Déjà condamné pour des infractions avec des mineurs en 2007 et 2015, il a été placé en détention provisoire.



Parmi les deux plaignantes figure l'adolescente à laquelle Jean-Luc Lahaye avait demandé de s'adonner à des jeux sexuels par webcam interposée, alors qu'elle avait 15 et 16 ans. Il avait été condamné pour ces faits à un an d'emprisonnement avec sursis le 18 mai 2015 pour corruption de mineure.



Selon Le Parisien, les mères des deux plaignantes sont également convoquées mercredi et jeudi pour être mises en examen.



Elles sont soupçonnées d'avoir encouragé leurs filles à avoir des relations avec M. Lahaye et leur auraient demandé ensuite de taire les faits.