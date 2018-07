Accrobranche : Découvrir Tahiti la tête dans les arbres !

Au total, le public a le choix entre cinq parcours, du blanc au rouge, offrant des difficultés et des obstacles de natures différentes adaptés selon les âges, la taille et "le courage" des aventuriers. "C'est un très bon exercice, certains de mes élèves ont le vertige ou ont une certaine appréhension, mais ils prennent sur eux pour surmonter leur peur et réaliser le parcours. Par ailleurs, cela leur apprend à respecter les consignes de sécurité et leur apporte de la confiance", explique Maïli Chatelin, enseignante à la Mission de la classe de CE2.

Et effectivement, si l'accrobranche peut impressionner un peu au départ, certaines personnes, l'activité est très encadrée et surveillée. "Je touche du bois, mais on n'a jamais eu de bobos importants pour l'instant", note Manutea, qui a fait venir tout le matériel et les équipements de France.

Outre l'accrobranche, le site du Rainbow Park propose également un large choix d'activités, pique-nique, ping-pong et bien sûr le parc animalier avec des oies, des chèvres… et des paons qui sauront vous accueillir en faisant la roue.

"Le cheptel est de nouveau complet depuis l'attaque des chiens errants qui avait tué des animaux. J'espère même bientôt faire venir des alpagas pour étoffer le cheptel", précise Manutea.

Et côté idées, Manutea n'est pas reste, il aimerait d'ici quelques mois faire construire un mini golf à thème sur le site.

Alors, cet été, n'hésitez plus, direction la route du Belvédère pour une petite escapade dans l'air frais de la montagne tahitienne !