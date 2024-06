Accord autonomiste signé

Tahiti, le 14 juin - C’est fait. L’accord autonomiste pour présenter des candidats unis bien qu’issus de différentes formations politiques a été signé ce vendredi par Edouard Fritch pour le Tapura, Nicole Sanquer pour Ahip, Gaston Flosse pour Amuitahira’a, Teva Rohfritsch pour Ia Ora te Nunaa et enfin Charles Fong Loi pour Taatira no te Hau. Plus de rouge, vert, orange, bleu ou jaune. C’est le rose qui a été retenu pour cette campagne.



La campagne peut démarrer pour les élections législatives partielles du 29 juin et 8 juillet prochain du côté des autonomistes. Ils ont officiellement désigné leurs candidats dans un document signé. Et il y aura finalement mixité au niveau des suppléants. C’est ainsi que Moerani Frébault est le candidat sur la première circonscription, avec comme suppléant, Temarama Varney qui vient de Ahip.



Pour la deuxième, Nicole Sanquer (Ahip) sera en binôme avec Artigas Hatitio du Tapura Huira’atira. Et enfin sur la troisième circonscription, c’est Pascale Haiti-Flosse au titre du Amuitahiira’a qui sera candidate avec comme suppléante, Tiare Pothier-Bonardi issue des rangs de Ia Ora te Nunaa de Teva Rohfritsch.



Quatre partis sont ainsi représentés mais le document scellant cet accord a également été paraphé par le Taatira no te Hau de Charles Fong Loi. Un document précisant que l’ensemble des signataires “s’accorde sur une profession de foi unique à l’ensemble des circonscriptions”. Ils s’accordent aussi sur une “dénomination unique” et “la couleur retenue pour les trois bulletins sera le rose”. Les candidats iront déposer leur candidature dimanche à 8h au Haut-Commissariat.