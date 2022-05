Accord LFI/PS: l'ex-Premier ministre Bernard Cazeneuve annonce quitter le PS

Paris, France | AFP | mercredi 04/05/2022 - L'ancien Premier ministre socialiste Bernard Cazeneuve a annoncé mercredi à l'hebdomadaire régional La Manche Libre son départ du PS après la conclusion d'un accord en vue des législatives entre ce parti et LFI.



"J'ai quitté le Parti socialiste en désaccord avec l'alliance passée avec le parti de Jean-Luc Mélenchon", a déclaré M. Cazeneuve, évoquant "une formation politique, La France Insoumise, dont j'ai eu à subir la violence, l'outrance des positions, les insultes aussi quand j'étais au gouvernement, notamment lorsque s'est produite la mort de Rémi Fraisse", un militant mort lors d'une manifestation en 2014, alors que M. Cazeneuve était ministre de l'Intérieur.



"J'ai aussi une conception nette et ferme de la laïcité, de la République", poursuit-il, "qui interdit toute convergence avec ceux dont la pensée sur ces questions est plus qu'ambigüe". Le dernier chef de gouvernement (2016-2017) de François Hollande invoque enfin une "hostilité ancienne de la LFI au projet européen".



Bernard Cazeneuve avait annoncé mardi sur les réseaux sociaux qu'il quitterait le PS en cas d'accord législatif avec La France insoumise, estimant que ses dirigeants ont "perdu leur boussole" d'un "socialisme républicain".



Jean-Marc Ayrault, en poste à Matignon au début du quinquennat de François Hollande, entre 2012 et 2014, a pour sa part qualifié mercredi de "rafistolage" l'accord conclu entre LFI et le PS, regrettant une "forme de démission" de la part de son parti.