Accident dans un centre équestre en Ille-et-Vilaine: 17 blessés, dont 15 enfants

Rennes, France | AFP | mercredi 20/07/2022 - Une bousculade de poneys dans un centre équestre près de Vitré (Ille-et-Vilaine) a fait 17 blessés mardi soir, dont trois enfants en urgence absolue, dont les jours ne sont plus en danger, a-t-on appris mercredi.



"Le pronostic aujourd'hui est favorable" pour les trois enfants les plus gravement blessés, âgés de 7 à 11 ans, a déclaré le Pr Louis Soulat, chef des Urgences du CHU de Rennes, au cours d'un point presse mercredi matin.



Deux enfants sont hospitalisés en soins continus à l'hôpital Sud de Rennes et un autre en réanimation sous anesthésie générale mais son "pronostic vital n'est plus engagé", a ajouté le Pr Soulat.



Selon les premiers éléments de l’enquête, "les enfants et deux accompagnantes emmenaient une vingtaine de poneys au champ. Sur le chemin, l’un des poneys, sans doute celui de tête, a fait demi-tour pour une raison indéterminée, suivi par d'autres. Dans leur fuite, les animaux ont bousculé et renversé le groupe", a indiqué le parquet de Rennes.



Deux animatrices et quinze enfants au total ont été blessés, a-t-on indiqué de même source. Les faits se sont déroulés peu avant 21H00 au centre équestre de la Haute-Hairie, à Saint-M’Hervé, près de Vitré.



Selon la préfecture, une "cellule d'urgence médico-psychologique" a été mise en place.



Les enfants gravement blessés ont été victimes de "traumatismes faciaux consécutifs à des coups de sabots", notamment des "fractures des os de la face", selon le Pr Soulat. Les deux adultes ont eux subi un "stress post-traumatique", selon la même source.



Cinq enfants hospitalisé mardi soir "ont déjà été rendus à leurs familles", a précisé le préfet d'Ille-et-Vilaine Emmanuel Berthier sur BFMTV.



L’enquête a été confiée par le parquet de Rennes à la Brigade de Recherches de Vitré.



Le centre équestre où se sont produits les faits accueille une colonie de 26 enfants âgés de 9 à 13 ans.



Selon son site internet, le Domaine de la Haute Hairie est "situé en pleine campagne, sur 20 hectares préservés et vallonnés". Le centre propose toute l'année de très nombreuses activités, parmi lesquelles des colonies de vacances, avec "un maximum de 25 enfants par semaine".