Accident dans un bar en Corée: deux morts et seize blessés en marge des Mondiaux de natation

Gwangju, Corée du Sud | AFP | samedi 27/07/2019 - Deux personnes ont été tuées et seize blessées, dont huit sportifs participant aux Championnats du monde de natation, dans l'effondrement d'une mezzanine dans un bar de nuit de Gwangju, en Corée du Sud, dans la nuit de vendredi à samedi, a annoncé la police locale samedi.



L'accident, qui s'est produit dans un établissement situé à proximité du village des athlètes, est survenu autour de 02h30 du matin.

"Un balcon intérieur s'est effondré dans un bar de nuit à Gwangju, faisant deux morts. Les deux personnes décédées n'ont pas de lien avec la compétition de natation", a déclaré un responsable de la police.

"Au total, seize personnes ont été blessées, dix d'entre elles sont étrangères. Sur ces dix personnes, huit sont des athlètes participant aux Mondiaux", a-t-il détaillé.

Les huit sportifs blessés sont trois Américains, dont la poloïste Kaleigh Gilchrist, membre de l'équipe sacrée championne olympique en 2016, deux Néo-Zélandais, un Néerlandais, un Brésilien et un Italien.

Selon des médias locaux, les deux personnes décédées étaient âgées de 27 et 38 ans et sont mortes après avoir été hospitalisées.

"La plupart des athlètes présents au moment de l'accident sont rentrés sains et saufs au village des athlètes après une consultation à l'hôpital", écrit l'organisation des Mondiaux-2019 dans un communiqué. Huit athlètes ont été impliqués, dont sept ont été blessés légèrement. Un autre, blessé à la jambe, "est toujours hospitalisé pour des soins médicaux après une opération de suture mineure".

La Fédération américaine de water-polo a précisé que Gilchrist avait été opérée à l'hôpital de Gwangju samedi pour une coupure profonde à la jambe gauche. Deux autres poloïstes américains, Paige Hauschild et Johnny Hooper, ont eu des points de suture respectivement à un bras et à une main.

Les poloïstes américains se trouvaient dans ce bar de nuit pour célébrer le sacre mondial de leur équipe féminine et tous sont "sains et saufs", avait expliqué plus tôt Christopher Ramsey, le patron du water-polo américain, qui a qualifié l'accident de "tragédie terrible".

Les équipes néo-zélandaises et australienne étaient également présentes.

"On était en train de danser quand, soudain, on est tombé de cinq ou six mètres. Après, tout le monde s'est précipité à l'extérieur du bar", a raconté un poloïste néo-zélandais à la radio néo-zélandaise Radio Sport.

Le propriétaire de l'établissement, où se pressaient plus de 300 personnes quand la mezzanine s'est effondrée, est poursuivi pour homicide accidentel, a précisé la police, qui cherche en outre à déterminer si la construction de l'étage est illégale.

La Fédération internationale de natation (Fina) a indiqué dans un communiqué qu'elle allait "activer toutes les mesures pour s'assurer que les soins médicaux et l'assistance nécessaires (étaient) fournis".

Les Championnats du monde de natation, qui se sont ouverts le 12 juillet, s'achèvent dimanche.