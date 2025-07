Accident à Nuku Hiva : le site était interdit de baignade

Nuku Hiva, le 28 juillet 2025 – Suite à la morsure par un requin d’un enfant qui se baignait vendredi au quai de Taiohae, la mairie de Nuku Hiva rappelle que le site est interdit de baignade depuis 2023, en raison des rejets des déchets de pêche qui attirent les squales sur place.



Vendredi dernier à Nuku Hiva, un enfant qui jouait à sauter dans l'eau depuis le quai de Taiohae a été gravement mordu par un requin bordé de deux mètres. Cet enfant de 7 ans a subi plusieurs morsures aux bras et à la jambe et a dû être évasané sur Tahiti où il est actuellement pris en charge au centre hospitalier de Taaone. Si sa blessure à l'avant-bras semble être en voie de guérison, celle au mollet en revanche, plus profonde, exige des soins chirurgicaux plus poussés et pourrait lui laisser des séquelles.



Après ce fait divers, sur place, on s'interroge. D'abord parce que la baignade sur ce site est interdite depuis 2023 par un arrêté municipal. Le quai de Taiohae est en effet l'endroit où les pêcheurs nettoient leurs poissons quotidiennement au retour de pêche. Les parures et autres têtes, peaux et intestins des poissons pêchés, sont jetés dans la mer à cet endroit précis. C'est la raison pour laquelle une vingtaine de requins bordés s'y trouvent de façon permanente.



Outre cet aspect, des voix montent aussi pour inciter à la mise en place de solutions pérennes pour éviter la présence des squales au quai de Taiohae en organisant la récolte des déchets, lors des retours de pêche par exemple.



Bien sûr, les pêcheurs ne sont pas censés jeter leurs déchets de poissons au quai, puisque cela peut s'apparenter à du shark feeding et que cette activité est interdite au Fenua. Mais dans la mesure où il n'existe pas réellement de lieu précis, facile d'utilisation et adapté au vidage du poisson à Taiohae, on peut comprendre que les pêcheurs locaux aient fini par adopter cet usage.



Changement d’habitudes des squales



Reste qu'en jetant des déchets de poissons à cet endroit, ils contribuent à transformer les habitudes des requins qui ont très vite compris qu'il était aisé de se nourrir sur place plutôt que de chasser. Et ce changement d'habitude a tendance à rendre les squales agressifs quand la nourriture n'est pas suffisante. C'est d'ailleurs ce qui explique l'arrêté municipal d'interdiction de baignade à cet endroit, pour éviter d'éventuels accidents, comme l'explique Benoît Kautai, le maire de l'île : "Et cet arrêté n'est pas nouveau, puisqu'il date de 2023. Personne n'est censé se baigner à cet endroit."



Le triste événement de vendredi dernier aura permis malgré lui de rappeler que cet arrêté d'interdiction de baignade existe, mais surtout qu'il est temps de trouver une solution adaptée aux pêcheurs. "Oui, il faut trouver une solution", s'inquiète Tahia, une habitante de Nuku Hiva. "Il y a des endroits où les déchets de poissons sont donnés ou rachetés par les agriculteurs qui s'en servent d'engrais naturel. À mon avis, c'est une piste qu'il faut envisager pour éviter qu'ils finissent directement dans la mer. Comme ça, les requins ne viendront plus et ils retrouveront leurs habitudes plus loin du littoral, et on pourra petit à petit revenir se baigner au quai. Quand j'étais jeune, on vivait ici sans être gênés par les requins. Je ne vois pas pourquoi on ne pourrait pas revenir à cette vie-là. Il ne faut pas trop perturber la nature sinon elle nous le rappelle."



Le maire de Nuku Hiva, quant à lui, a indiqué que plusieurs solutions ayant été mises en place jusqu'à présent (notamment l'installation de poubelles pour les déchets de poisson sur le quai) n'ont pas été fructueuses. Il réfléchit à d'autres solutions plus pérennes tout en rappelant qu'en attendant celles-ci, la population se doit de respecter l'interdiction de baignade.



Pour rappel, les morsures de requins au Fenua sont toujours accidentelles et rares. L'être humain ne faisant pas partie du régime alimentaire de ce prédateur marin. Dans le monde, on ne recense effectivement que 70 à 100 morsures de requin par an et la majorité d'entre elles sont des blessures légères. Il est également utile de rappeler que le requin est indispensable à la bonne santé des écosystèmes marins et qu'à ce titre, c'est une espèce protégée en Polynésie française depuis 2006.

Rédigé par Marie Laure le Lundi 28 Juillet 2025 à 16:56