Accident à Mamao, la victime n'a pas survécu à ses blessures

Papeete, le 15 septembre 2018 - Un jeune jogger s’est fait renversé par une voiture vendredi 14 septembre aux alentours de 19 heures près de Mama’o, à l’angle de l’avenue George Clémenceau et de Paraita. Selon un témoin qui passait en vélo, le jeune homme aurait été « projeté à plus de 7 mètres au-dessus du sol alors qu’il marchait sur un passage piéton». Le garçon serait retombé sur sa tête.

Admis aux urgences dans un état très grave, le jeune homme n'a pas survécu à ses blessures.

Le chauffeur de la voiture a pris la fuite. Selon une source proche de l’enquête, les investigations avanceraient rapidement e et seraient en cours d’élucidation.