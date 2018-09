Accident Papenoo : Un scootériste de 24 ans meurt sur la route

Dimanche 16 septembre 2018- Samedi 15 septembre 2018 vers 23 h 30, sur la commune de Papenoo, deux hommes âgés, respectivement de 20 et 24 ans, ont été victimes d’un accident de scooter sur la route territoriale dans le sens Taravao/Papeete.

Pour une raison indéterminée, au niveau du PK 18,300, les deux hommes se sont déportés sur la droite pour finir leur course contre le portail d'une habitation, selon la Gendarmerie.

Les pompiers et le SMUR sont intervenus pour évacuer les deux blessés vers l’hôpital du Taaone.

La victime, âgée de 24 ans, est décédée à l’hôpital ce dimanche 16 septembre dans la matinée.