

ATN va étendre sa carte Club Tiare à une autre compagnie

Tahiti, le 22 septembre 2026 - Économie de la société, projets, extension de la carte Club Tiare, Lionel Guérin, directeur général de la compagnie aérienne Air Tahiti Nui a explique chez un confrère la politique des années à venir pour la compagnie aérienne.





Dans une interview très consensuelle donnée au magazine l’Écho touristique, Lionel Guérin, directeur général d’Air Tahiti Nui a donné la ligne directrice de la compagnie au tiare pour les années à venir : “On a pris des mesures, d'abord, de mobilisation des équipes, de manière à retrouver une croissance et reprendre des parts de marché”, explique Lionel Guérin. “Nous étions à 60 % de parts de marché il y a quelques années, nous sommes à 40 % maintenant”, avoue celui qui veut “repartir à la croissance”.



Ainsi liste-t-il les mesures : Ouverture de ligne vers Sydney, maintien de celle vers le Japon, passage de 4 200 heures par avion à 5 000 heures. “Les autres mesures, ce sont des mesures de productivité, d'économie, de pricing dynamique malgré un surcoût de 68 % du prix du carburant.”



Des chiffres qui font que, si 2026 est “en déficit d'exploitation”, l’année sera meilleure que la précédente.



À ses côtés pendant l’interview, Jean-Marc Hastings, directeur régional France et Europe d'Air Tahiti Nui, développe : “En 2032, on aura rénové les cabines, refait de nouvelles cabines, amélioré le produit, fêté les 30 ans et imaginé le développement futur de notre flotte.” Des propos bien optimistes alors que l’assemblée de la Polynésie française vient de couper en deux la subvention du Pays prévue dans le collectif budgétaire 3 (de 8,5 milliards à 4,5 milliards de francs) et que la compagnie peine à démonter sa solidité d’emprunt devant les banques pour financer ce projet de rénovation.



Le duo affiche cependant sa confiance malgré cet écueil non évoqué lors de l’interview. Ligne Sydney-Tahiti à partir de mi-décembre, renforcement du partenariat avec Qantas, Amercian Airlines et Alaska Airlines, vols toute l’année vers Tokyo, négociations de nouveaux échanges avec une compagnie chinoise et augmentation des fréquences de vol vers Paris sont évoqués.



Le tout, malgré une crise pétrolière qui complique l’alignement des comptes. “En fin 2026, nous avons été aidés par notre actionnaire qui est le pays de la Polynésie”, explique Jean-Marc Hastings. “En 2027, on attend de voir quelle sera l'évolution du carburant. Si ça reste aussi élevé qu'aujourd'hui, ça va poser quelques soucis.” Cette année, le Pays a mis en place un important allègement fiscal sur les hydrocarbures pour limiter l'impact de la hausse sur l'ensemble de l'économie et des transports. Une manne fiscale dont la collectivité aura du mal à se passer une année de plus. Le projet de budget 2027, qui sera étudié prochainement, en dira plus sur cette opportunité pour ATN.



Lionel Guérin conclut cet entretien sur une nouveauté qui va concerner prochainement les abonnés à la carte Club Tiare. Ce programme est amené à évoluer : “On va prendre une décision pour entrer dans un club loyalty FFP, Frequent Flyer, plus important, qui va nous apporter une nouvelle clientèle extérieure et qui va faire bénéficier à nos clients déjà encartés des possibilités de déplacement dans le monde entier”, a-t-il expliqué sans dévoiler encore le nom de la compagnie qui accompagnera ATN dans cette nouvelle offre.

Rédigé par Bertrand PREVOST le Mardi 22 Septembre 2026 à 18:26 | Lu 1049 fois



