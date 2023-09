ATN nommée grande compagnie 5 étoiles

Tahiti, le 21 septembre 2023 - Pour la sixième année consécutive, Air Tahiti Nui s'est vu décerner le titre de grande compagnie 5 étoiles au classement Apex, le 20 septembre dernier. Un gage de qualité pour les voyageurs qui ont ainsi plébiscité la compagnie au tiare.



Les passagers ont ainsi pu donner leur avis, cette année, sur près d'un million de vols en se basant sur leur propre expérience de voyage, ainsi que sur la qualité des services proposés par près de 600 compagnies aériennes. Des données anonymes qui ont pu être analysées ensuite et certifiées par Apex pour établir l'édition 2024 de ce classement.



La cérémonie a eu lieu mercredi et c'est à cette occasion qu'Air Tahiti Nui a été récompensée avec ce titre qu'elle conserve donc depuis six ans et qui vient renforcer la position de la compagnie au tiare en tant que transporteur principal pour la Polynésie française. “Cette récompense témoigne de l'engagement continu d'Air Tahiti Nui à offrir une expérience authentique et unique pour ses passagers. Cette distinction honore la qualité et surtout la constance du travail fourni par l'ensemble du personnel de la compagnie”, s'est ainsi réjoui le PDG d'ATN, Michel Monvoisin.



D’après communiqué