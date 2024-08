ATN en bonne voie, ADT coince

Tahiti, le 13 août 2024 – Tandis que les premières négociations à Air Tahiti Nui ont bien avancé – un projet de protocole d’accord est même en préparation –, à ADT par contre, cela coince toujours. Les organisations syndicales demandent à discuter avec le directeur général et le directeur exécutif. À Air Moana enfin, pas question pour les grévistes de laisser passer le harcèlement moral et sexuel.



Les grèves dans le secteur aérien se poursuivent. Les négociations à Aéroport de Tahiti (ADT) ont duré quinze petites minutes ce mardi, contrairement à lundi où les syndicalistes étaient sortis plutôt satisfaits de la réunion avec la direction. Lorsqu’ils sont sortis ce mardi après-midi, l’ambiance n’était plus la même. “La direction encore une fois a du mépris pour les organisations syndicales”, a assuré le syndicaliste Cyril Le Gayic.



Il dénonce le fait qu’ils aient reçu le projet de protocole d’accord lorsqu’ils sont entrés en négociation ce mardi après-midi. “Discuter sur un projet qu’on nous remet à la dernière seconde, nous on dit non, laissez-nous le temps de bien l’étudier.” Cyril Le Gayic rappelle qu’il était prévu que les syndicats le reçoivent la veille ou le matin même “pour faciliter les négociations”.



Le porte-parole de l’intersyndicale ne comprend pas non plus que les secrétaires généraux des organisations syndicales signataires du préavis de grève comme Otahi, O oe to oe rima et la CSTP-FO n’aient pas reçu les invitations à la table des négociations. “Je ne sais pas si c’est fait exprès, mais ce n’est pas loin (…). Et donc Lucie Tiffenat, Patrick Galenon et Atonia Teriinohorai ne sont pas là car ils n’ont pas reçu l’invitation”, ajoute-t-il. De ce fait, ces derniers ne se sont donc pas présentés aux négociations.



Au vu de tout cela, les organisations syndicales demandent à discuter avec les hauts responsables d’Egis, comme le directeur général Frédéric Mor et le directeur exécutif Cédric Barbier. “Avec eux, on peut peut-être avancer plus intelligemment.”



Cyril Le Gayic considère que le directeur d’ADT Gwenvaël Ronsin-Hardy “ne dit pas toute la vérité” au haut-commissaire et au président du Pays. Cyril Le Gayic rappelle que les organisations syndicales n’ont pas refusé les invitations, mais pointe du doigt le fait que “quand on monte et qu’on n’a rien de concret comme contre-proposition, on ne va pas rester longtemps et se regarder les yeux dans les yeux (…). Le problème peut se régler s’il y a une bonne volonté de sa part”.

Air Moana : “L’actionnaire principal couvre son fils” En ce qui concerne le conflit social à Air Moana, pour les organisations syndicales, le point essentiel est le harcèlement moral et sexuel. Le syndicaliste Cyril Le Gayic rappelle que des plaintes ont été déposées mais selon lui, “l’actionnaire principal, le père, couvre son fils et met la pression sur Air Moana si on touchait à son fils”. Pour les syndicats, il faut que tout cela cesse au sein de la compagnie aérienne. “Ce n’est pas parce qu’il possède des milliards, qu’il peut faire ce qu’il veut. Qu’il le fasse à Las Vegas mais pas ici sur le personnel d’Air Moana”.



À Air Tahiti Nui, enfin, les négociations avancent car tous les points ont été abordés. Quelques points sensibles demeurent comme la formation ou encore le suivi du protocole d’accord de juillet dernier. Un projet de protocole d’accord doit être proposé aux organisations syndicales ce mercredi, tout comme à Air Tahiti.

