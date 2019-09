ATN dit adieu à son dernier Airbus

FAA'A, le 24 septembre 2019 - Air Tahiti Nui a organisé ce mardi une cérémonie commémorative pour le départ du dernier Airbus A340 de la compagnie, le F-OSEA Rangiroa, qui s'est envolé dans la nuit de mardi à mercredi vers les États-Unis.



C'est définitivement une page qui se tourne pour Air Tahiti Nui. Après plus de 20 années de services et près de huit millions de passagers transportés, le dernier AirbusA340 baptisé F-OSEA Rangiroa a pris son dernier envol de l'aéroport de Tahiti-Faa'a dans la nuit de mardi à mercredi pour rejoindre les États-Unis, sur une petite piste située entre la ville de Phoenix et de Tucson.



"Il y a 20 ans, la compagnie avait opté pour le meilleur appareil du marché à l'époque. Depuis, la problématique du réchauffement climatique est devenue de plus en plus présente et les quadriréacteurs ont laissé leur place aux biréacteurs qui sont moins polluants", a expliqué Michel Monvoisin, P-dg de Air Tahiti Nui. "Et grâce à nos cinq Airbus A340, nous avons fait rayonner le fenua aux quatre coins de la planète et vers des destinations assez insolite comme Ushuaia ou les Malouines. Grâce à ces Airbus, Air Tahiti Nui a su s'imposer et prendre sa place dans le monde difficile et impitoyable du transport aérien", poursuit le patron de la compagnie au Tiare.





DÉMONTÉ OU RÉUTILISÉ





Pour son dernier vol le F-OSEA Rangiroa sera piloté par deux commandants de bords aguerris d’Air Tahiti Nui : Didier Lecoq et Pascal Le Menne. Ils comptabilisent à eux deux près de 50 000 heures de vol, dont la plupart réalisées à bord des Airbus de la compagnie au Tiare. "C'est un gros pincement au cœur. Cet avion, c'était notre compagnon. On dit souvent que les choses inanimées n'ont pas d'âmes, mais on y a passé tellement de nuit, on a affronté tellement d'orages, on s'est forcément attaché un peu à l'appareil", confie Pascal Le Menne qui prendra sa retraite à l'issue de ce vol.



Sur place, l'avion, comme ce fut le cas pour les quatre autres Airbus de Air Tahiti Nui, sera soit démonté pour que ses pièces détachées soient revendues, ou il pourrait être de nouveau utilisé ailleurs dans le monde par une autre compagnie.



Désormais, la flotte de Air Tahiti Nui est composée de quatre appareils de type Boeing Dreamliner, dont deux exploités en location. Les deux autres appareils ayant été acquis en pleine propriété . L’ investissement pour ces achats est de l’ordre de 50 milliards de Fcfp.