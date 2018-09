ANZ: Un avion Singapour Airlines sur le tarmac de Tahiti Faa'a dimanche

PAPEETE, le 7 septembre 2018- Les moteurs Rolls-Royce Trent 1000 qui équipent de nombreux appareils de différentes compagnies dans le monde dont une partie des avions Air New Zealand, nécessitent une maintenance plus précoce que prévue sur certains des moteurs équipant les avions NZ 787-9.Afin d’assurer la continuité des programme de vol à l’identique , et d’acheminer les clients à destination et dans les meilleurs conditions , la compagnie a d’une part reçu ses nouveaux B787 seconde génération et d’autre part affrété deux appareils auprès de Boeing Group.Ainsi nous verrons bientôt sur le tarmac de Tahiti Faa'a· Soit un nouveau B787-9 Air New Zealand, deuxième génération, doté de plus de sièges en classe Premium Eco (27 au lieu de 18 ) et en classe Premium économique (33 au lieu de 21 ), et de 215 sièges en classe Economique au lieu de 263· Soit un avion B777-200 aux couleurs de Singapour Airlines (sans le logo) sur la route Auckland-Tahiti-Auckland sur l’un de vos prochain vol –Ces vols opèrent aux mêmes dates et horaires que les vols initiaux , les billets restent identiques et n’ont pas besoin d’être modifiés.Cela commence d’ailleurs , dès ce dimanche avec le B777-200 de Singapour Airlines qui se posera à Tahiti Faa'a pour la première fois.L’appareil de Singapour Arline affrété est équipé de 26 places en classe Business et de 245 places en classe Economique , seuls les passagers actuellement prévus en classe Premium sont contactés.Ces vols B777-200 sont toujours effectués par des pilotes et des membres d’équipage de cabine d’Air New Zealand, qui proposeront le service convivial Kiwi, bien connu des usagers de la compagnie.L’intérieur de la cabine est différent de celui que vous connaissez peut-être chez Air New Zealand, mais vous disposerez toujours d’un siège confortable en classe économique. Pas de Sky Couch , puisque seul Air New Zealand propose ce produit suet d’un siège -lit spacieux en classe affaires.Le service de repas et de boissons en vol habituel d’Air New Zealand sera disponible à bord de votre vol, mais il sera servi de manière légèrement différente.Le système de divertissement en vol de cet avion est légèrement diffèrent mais il vous sera toujours proposée un large éventail de contenu et de films.Les vols concernés par ces changements sont actuellement les suivants a ce jour (sous réserve de modifications) :Dimanche 16 et 30 septembre 2018Mardi 27 novembre, 25 décembre 2018 et 12 février 2019Dimanche 9 septembreVendredi 12, 19, 22 octobre et 30 novembreDimanche 4, 11, 25 novembre et tous les dimanche jusqu’au 24 mars 2019Pour plus d'informations , le détail actualisé des vols opérés en B77-200 et les questions les plus fréquentes, veuillez cliquer ici