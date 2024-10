ADT poursuit sa mue

Tahiti, le 22 octobre 2024 - Alors que les usagers ont déjà pu constater de nombreuses améliorations de ses services, la société Aéroport de Tahiti annonce d'ores et déjà poursuivre sur sa lancée. Réfection de la salle d'embarquement domestique, installation de passages automatisés rapides aux frontières et création de taxiways pour le stationnement des ATR, ADT mise sur un programme d'investissement structurant à hauteur de 4,3 milliards de francs pour les deux prochaines années.



“Notre objectif est de développer et moderniser nos installations pour les mettre en adéquation avec les standards internationaux, et les adapter durablement à l'évolution du trafic”, a déclaré mardi Gwenvael Ronsin-Hardy, directeur général de la société Aéroport de Tahiti (ADT) gestionnaire de la plateforme aéroportuaire de Tahiti-Faa’a et des aérodromes de Rangiroa, Bora Bora et Raiatea. Une modernisation entamée et manifestée il y a plusieurs mois de cela, et dont les usagers peuvent déjà profiter. À l'exemple du nouveau “Food Court”, mis en service au mois de septembre dernier et permettant à une cinquantaine de visiteurs de s'installer le temps d'un repas ; du nouvel espace terrasse en salle d'embarquement international, livré au mois d'août et disposant d'un deck couvert de 200 m2 ; mais également de la nouvelle zone de “repack”, dédiée à la réorganisation, la sécurisation et le contrôle du poids des bagages. Des premiers aménagements d'une longue série d'investissements, estimés à 4,292 milliards de francs, et dont les prochains devraient être livrés au 1er trimestre de 2025.



D'importants chantiers en vue



“Nous avons des investissements structurants pour cette année, qui ont démarré et qui vont s'étaler jusqu'en 2026”, a assuré Gwenvael Ronsin-Hardy. “Nous allons créer deux ‘taxiway’ qui vont permettre de dégager de la capacité pour avoir plus de parkings d’avions, pour les ATR en particulier. Nous voulons aussi améliorer la qualité de nos services, c'est pourquoi nous allons refaire toute la salle d'embarquement domestique.” Nouveau design, confort accru et climatisation, la rénovation de la salle d'embarquement des vols domestiques est sans nul doute l'investissement le plus attendu des passagers domestiques qui, pour rappel, représentent plus de la moitié du trafic de l'aéroport de Tahiti-Faa'a, soit 643 157 passagers domestiques de janvier à septembre 2023, contre 575 336 passagers internationaux. Néanmoins, ADT prévient : “La mise en œuvre de cette opération programmée sur une période de onze mois avec le maintien de l'exploitation aéroportuaire nécessitera une condamnation partielle de la salle d'embarquement domestique.” Les usagers devront donc d'abord prendre leur mal en patience avant d'apprécier ces nouveaux aménagements dont le coût est estimé à environ 594 millions de francs.



Autre investissement innovant à venir et très attendu pour la société ADT : Les Parafes (Passage Automatisé Rapide Aux Frontières Extérieures). Une grande nouveauté en outre-mer : “Nous serons le premier aéroport d'outre-mer à bénéficier des fameux Parafes, que nous utiliserons dès les prochains jours ou semaines à venir. Cela nous permettra de traiter plus de passagers et donc de fluidifier les flux d'entrée en salle d'embarquement international et évidemment de réduire les temps d'attente. Notre objectif en tant qu'opérateur aéroportuaire c'est la ponctualité de nos clients, donc tout ce qui peut améliorer la gestion des flux en amont participe aussi à la ponctualité des avions.” Dotés d'un système basé fonctionnant sur le principe de la reconnaissance biométrique, ADT assure que ces Parafes permettront des passages en seulement 30 secondes par passager. Seul inconvénient, les passeports américains devront tout de même être contrôlés en raison du tampon qui doit obligatoirement y être apposé.



Les îles également concernées



Également en charge des plateformes aéroportuaires de Bora Bora, Raiatea et Rangiroa depuis 2020, ADT met un point d'honneur à valoriser ces structures, également concernées par certains investissements. En effet, pour selon ADT, “ces aérogares sont des espaces clés dans l'expérience des passagers. Véritables portes d'entrée et de sortie, ils constituent les premières et dernières images dans l'esprit des voyageurs, et doivent être considérés comme des vecteurs de valorisation de l'image de marque de chaque destination.” C'est pourquoi d'importants travaux d'embellissement et de réfection y sont programmés. À Bora Bora, la réfection des cheminements des passagers côté piste représente un enjeu essentiel pour garantir une meilleure fluidité des opérations et devrait être livré dès le premier trimestre 2025. Destination très prisée, Bora Bora devrait également bénéficier de l'installation d'un ponton supplémentaire afin d'éviter les engorgements. Et enfin, avec l'augmentation des vols de nuit, ces aérogares verront leur éclairage renforcé.