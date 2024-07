ADT part en grève

Tahiti, le 21 juillet 2024 – Finalement, aucune négociation n’a eu lieu entre l’intersyndicale et le directeur général d’Aéroport de Tahiti, ce dimanche. Les syndicats pointent du doigt ADT, lui reprochant de ne pas avoir confirmé le rendez-vous, et ADT d’assurer de l’avoir fait. La grève est donc effective dès zéro heure, ce lundi matin.



Finalement les négociation prévues ce dimanche matin entre le directeur général d’Aéroport de Tahiti (ADT) et l’intersyndicale composée de la CSTP-FO, la CSIP, Otahi et O oe to oe rima n’ont pas eu lieu, suite au préavis de grève déposé mardi dernier et qui arrivait à échéance ce lundi à zéro heure. Vendredi, à peine entrés pour les négociations avec la direction d’Aéroport de Tahiti (ADT) que déjà les syndicalistes étaient dans le hall de l’aéroport en raison de l’absence du directeur. Une rencontre avait alors été planifiée avec lui ce dimanche.



Des représentants de la CSTP-FO et Cyril Le Gayic pour la CSIP étaient bien sur place, ce dimanche, mais ce dernier a assuré que “la réunion est reportée” car aucune “confirmation” de la part de la direction d’ADT ne leur a été envoyée. “Nous avons convenu de nous voir à 9 h 30 ce matin à condition qu’on nous confirme que le directeur général sera là. Mais on ne nous l’a jamais confirmé”, assure Cyril Le Gayic. Selon lui, il a été averti par les représentants. “Par respect pour les organisations syndicales, au moins envoyer un mail aux secrétaires généraux pour dire que le DG est arrivé et bien vouloir confirmer le rendez-vous de 9 h 30.” Il a donc décidé de partir et de ne pas revenir dans l’après-midi.



De son côté, le directeur général d’ADT, Gwenvaël Ronsin-Hardy, assure que “la formalisation a été faite” pour les négociations de ce dimanche matin puisque le rendez-vous a été pris vendredi dernier. Il affirme également qu’“une formalisation” a aussi été faite pour la réunion de 13 heures et “force est de constater qu’à 13 heures, on nous a dit que personne ne serait présent”.



Le directeur d’ADT regrette qu’il y ait qu’un seul syndicat qui se soit présenté : “On n’a pas pu entamer les discussions pour lever ce préavis de grève (…). Et surtout, on s’interroge sur la réelle volonté des parties de vouloir avoir un dialogue constructif et de vouloir lever cette situation.”

“Reprise des contrats de travail et des acquis sociaux” Le directeur général d’ADT, Gwenvaël Ronsin-Hardy, affirme avoir travaillé ces dernières 48 heures avec le Pays concernant notamment le point 4 du préavis de grève relatif à “l’externalisation de l’exploitation des aérodromes de Bora Bora, Raiatea et Rangiroa.” L’intersyndicale dénonçait notamment le “non-respect de l’engagement de communication” selon lequel le volet social et les acquis sociaux “seront repris dans le cahier des charges avant la mise en œuvre de l’appel à concurrence”. Gwenvaël Ronsin-Hardy assure que le “Pays confirme bien la reprise de l’ensemble des contrats de travail et de l’ensemble des acquis sociaux attachés dans le cadre de ce futur appel d’offres et la future délégation de service public”. Il a annoncé que cette “information nouvelle sera diffusée à l’ensemble du personnel”.



Concernant la dégradation des conditions de travail et les relations difficiles avec la DRH, Gwenvaël Ronsin-Hardy dément tout cela. Pour lui, “les choses avancent bien (…). Un certain nombre de sujets sociaux au CHSCT ont été traités (…). C’est toujours facile de taper sur les autres.” Il précise également qu’“il y a un vrai dialogue social” et que la situation s’est “plutôt améliorée. J’ai beaucoup de retour de personnel avec des soutiens là-dessus et parfois même pour certains, une certaine incompréhension par rapport à un certain nombre de points du préavis”.



Aucun accord n’ayant été trouvé ce dimanche, la grève est donc effective à Aéroport de Tahiti dès 0 heure, ce lundi matin.

