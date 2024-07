ADT : des négociations courtes

Tahiti, le 19 juillet 2024 – Les négociations entre l’intersyndicale et la direction d’Aéroport de Tahiti (ADT) n’ont pas fait long feu, ce vendredi. À peine entrés pour les négociations que déjà les syndicalistes étaient dans le hall de l’aéroport.



C’est un loupé, pour la première rencontre entre Aéroport de Tahiti (ATD) et l’intersyndicale composée de la CSIP, la CSTP-FO, Otahi et O oe to oe rima concernant le préavis de grève déposé mardi. En effet, à peine entrés dans la salle des négociations, ce vendredi, que déjà les syndicalistes et les représentants du personnel étaient dans le hall de l’aéroport. Et les partenaires sociaux soulignent avoir tout de même respecté “les dispositions règlementaires” du préavis de grève. À savoir que “nous sommes tenus de négocier, nous sommes venus, on est présents”, précise Cyril Le Gayic de la CSIP.

Deux tiers du préavis concernent la DRH Interrogé sur le fait qu’ils aient quitté la table des négociations, Cyril Le Gayic de la CSIP souligne d’abord leur étonnement quant à l’absence du directeur autour de la table des négociations. “Il est en métropole et il n’a pas pu revenir.”



Il explique ensuite que les partenaires sociaux ne peuvent discuter avec la DRH car “premièrement, c’est une question de mandat, et comme elle est concernée par des points inscrits dans le préavis de grève, on ne peut pas discuter avec elle pour éviter des clashes. C’est pour cela qu’on a demandé que le directeur général soit là et là, on en rediscutera.”



Selon Cyril Le Gayic, la DRH lui aurait annoncé que le directeur général d’ADT devrait être de retour dimanche matin. Dans le cas où ce dernier arriverait avant, l’intersyndicale est prête à le rencontrer dimanche matin.



Rappelons que l’intersyndicale CSTP-FO, Otahi, CSIP, et O oe to oe rima a déposé un préavis de grève mardi dans lequel elle pointe du doigt le “climat social de peur, de défiance et d’instabilité”, ainsi qu’“une dégradation des infrastructures” à l’aéroport de Tahiti-Faaa mais également à Raiatea, Bora Bora et Rangiroa.



L’intersyndicale demande que l’effectif des agents d’entretien soit renforcé, qu’ils bénéficient de formations et qu’on leur donne les moyens de travailler avec, par exemple, l’acquisition de matériels adéquats. Elle demande des garanties de la société quant à la reprise des personnels en poste dans les îles, avec le maintien de leurs avantages sociaux acquis, et également une équité de traitement entre les pompiers dans les îles et ceux de Tahiti.



Les représentants du personnel de ADT espèrent, “à l’aube” du nouvel appel d’offres relatif à la concession de l’aéroport de Tahiti-Faa’a, que les salariés ne subissent plus “les décisions et les erreurs passées” et qu’ils seront “légitimement associés” à toutes les étapes de cet appel d’offres. Et que la direction ait plus de “considération” à leur égard, et que cela se traduise par “de réelles actions tant sur les conditions organisationnelles de travail, que sur l’actionnariat salarié et le siège d’observateur au conseil d’administration accordé à un salarié”.

Rédigé par Vaite Urarii Pambrun le Vendredi 19 Juillet 2024 à 20:01 | Lu 1285 fois